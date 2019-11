TV: Kira Eggers tilbage på stripperstangen

Da Kira Eggers startede sin slankekur, var hun for tyk til at intimbarbere sig selv.

Takket være blandt andet veganerlasagne og masser af træning er hun ved at være i mål, men de sidste kilo er noget så genstridige, og derfor bliver der nu kørt ekstra hårdt på.

Kira Eggers for tyk til at barbere sig selv

Den tidligere nøgenmodel har blandt andet kastet sig over exotic poledance som motionsform. Hvordan det forløber, kan du se i videoen over artiklen.

- Fordelen ved sådan noget poledance er, at man faktisk får brugt nogle muskler, som vi normalt ikke bruger. Og det kan man godt mærke i kroppen dagen efter. Så selvom man træner rigtig meget, så kommer man i berøring med nogle muskelgrupper, som måske har ligget stille i noget tid, lyder Kiras forklaring på valget af poledance som motionsform.

Udover poledance skal der nemlig masser af motion til for at komme i mål, afslører Kira. Helst hver eneste dag, men mindst fem dage om ugen. Og så skal man tænke over hvad man spiser.

Gør ikke som Umut!

- Der skal ikke slik i munden, der skal ikke drikkes alkohol, bare drop julen, jeg er ligeglad, gør hvad der skal til, for I kommer til at kæmpe rigtig hårdt for det her!

- Hvis ikke I gør det, og hvis ikke i dropper alkohol og søde sager, så kommer I ikke i mål før jeres børn er gamle. Det er nærmest med statsgaranti.

- Før man ser sig om, så har folk givet op. Så har du givet op, så laver du en Umut. Så dropper du det bare, så kaster du håndklædet i ringen, siger den populære blogger, med henvisning til kendiskokken og den nu tidligere Vild med dans-deltager Umut Sakarya, der torsdag valgte at trække sig fra TV2-showet.

- I skal ikke gøre som Umut! I skal bare kæmpe og vise hvem der bestemmer. Det er ikke kroppen der bestemmer. Det er jer der bestemmer. Husk det, lyder opfordringen fra Kira Eggers.

Kira Eggers leverer en peptalk til følgerne af hendes kur. - Gør ikke som Umut, lyder det blandt andet.

