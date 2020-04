Tv-kok i chok: Katastrofalt!

I premiereafsnittet hos 'Med kniven for struben' på TV3 tirsdag aften, kommer kokken Thomas Castberg på prøve, da han skal forsøge at hjælpe restauranten Karins Hjemmelavede i Næstved på ret køl igen.

Karins Hjemmelavede er en traditionel, dansk restaurant, der ligger i det gamle pakhus i Næstved. Restauranten ejes af Carsten, som under optagelserne har ejet stedet i et halvt år.

Der er dog et stort problem.

Jobbet som restauratør er ganske uvant for den tidligere VVS'er, der ingen erfaring har på området, og ifølge Castberg og de ansatte på restauranten gider Carsten ikke at gøre den indsats, der skal til for at drive en restaurant.

I køkkenet står Mette og Heidi, der gerne ser forandringer på stedet og ønsker, at Carsten begynder at tage fat i stedet for at dovne den af på deres bekostning.

Da Thomas Castberg besøger restauranten, får han sig noget af et chok, da det går op for ham, hvor lidt Carsten har styr på sagerne, og hvor meget hjælp han egentlig har brug for.

- Jeg har været god til at få folk til at lave arbejdet for mig, siger Carsten i programmet.

- Det føles, som om der ikke er en chef i restauranten, siger den ansatte Heidi.

Thomas Castberg forsøger at vise Carsten, hvordan han skal tage imod gæsterne, når de ankommer i restauranten. Men det viser sig langt fra at være ligetil. Foto: Nordic Entertainment Group

Surrealistisk ankomst

Thomas Castberg bliver ved sin ankomst til Karins Hjemmelavede mødt af en mennesketom restaurant og en doven Carsten, som tilsyneladende har givet op.

- Jeg tror, at det her er den mest surrealistiske ankomst, jeg nogensinde har haft i en restaurant, siger Thomas Castberg, der konstaterer, at der på restauranten ikke er styr på noget som helst, at Carsten ikke ved, hvordan han skal betjene kunderne, og at der tilmed ikke eksisterer et menukort.

Han fortsætter:

- Der er et helt nærværende problem. Carsten forstår ikke, at maden, de laver, på 'Karins hjemmelavede', er dårlig.

Mette og Heidi (til venstre i billedet) er ved at være trætte af at arbejde under Carsten, som ifølge dem gør mere skade end gavn. Foto: Nordic Entertainment Group

I restauranten er der af samme grund ingen kunder, og økonomien halter i så voldsom en grad, at restauranten er lukningstruet.

- Det står katastrofalt til, fordi der ikke kommer nogen kunder, siger Carsten.

Carsten bliver tvunget til at tage tyren ved hornene og gøre noget ved problemet. Foto: Nordic Entertainment Group

Thomas Castberg får fem dage til at hjælpe Carsten og 'Karins Hjemmelavede' på ret køl.