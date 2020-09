Tv-kok slagtes: Anmelder var ved at kaste op

Tv-kokken Claus Holm har længe været fast inventar i 'Go' morgen Danmark' på TV2, hvor han morgen efter morgen har lavet mad i forsøget på at inspirere danskerne til at afprøve nye retter i køkkenet.

Forleden var Claus Holm så atter i studiet. Denne gang for at lave mad og give inspiration til, hvad man kan lave af sunde alternativer til ungerne, når de skal have madpakke med i børnehave eller skole.

Men den mad han kreerede i den forbindelse - et bud på en sund wrap - er tilsyneladende ikke faldet i god smag hos alle.

Ifølge Berlingskes madanmelder Søren Jacobsen Damm var den ret, Claus Holm lavede, nemlig af enormt dårlig kvalitet, og det har fået anmelderen til at lange hårdt ud efter Holm i Berlingske.

'Det er mig derfor også en kontinuerlig gåde, at vi år efter år skal trækkes med Claus Holms horrible morgenkreationer. Er der virkelig andre end Satan, der ville give deres børn et koldt, kogt kålblad med skyr med på madpakke?', skriver han blandt andet i anmeldelsen.

Claus Holm får hård kritik i ny anmeldelse. Foto: Ernst van Norde

Brækfornemmelser

Her fortsætter han med at fortælle, at wrappen gav ham opkastfornemmelser og lyst til at kaste op.

'I Holms variant mindede det hele dog mere om en håndfuld fra kompostbunken eller føromtalte heksemad, end som noget, man burde sende sine børn af sted med i skole (...) Jeg har tidligere været ud med riven efter det populære morgenshow, men på et særligt punkt har de indimellem hårdt prøvede værter virkelig min sympati, og det er, når de for den gode stemnings skyld er nødt til at spise TV-kokken Claus Holms kaudervælske og ofte snuskede kaosmad, før hanen galer,' lyder det videre.

Søren Jacobsen Damm kritiserer i samme omgang, at Claus Holm kalder wrappen 'børnevenlig', da den blandt andet bestod af kålblade, ris, ingefær og skyr.

Han konstaterer derfor, at ingen børn ville spise det, medmindre de var ved at 'dø af sult', og at det må være 'rædselsfuldt' at spise retten - ganske vist uden at have smagt retten selv.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Claus Holm, der tager kritikken med ophøjet ro.

'Alt godt. Kan ikke være elsket af alle,' skriver han i en besked.