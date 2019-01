Tv-kokkens fede gevinst: Tjener millioner

James Price glæder sig over indbringende sommerhus-salg, men understreger, at han ikke er spekulant

Nu er der en yderligere god grund til at bruge rigelig med smør.

James Price har tjent en mindre formue på sit sommerhus i Nykøbing Sjælland, hvor en sæson af 'Spise med Price' er optaget.

Den 59-årige tv-kok købte det 112 kvadratmeter sommerhus for 1.285.000 kroner i 2000 og satte det til salg for 5,5 millioner kroner i efteråret sidste år.

Sommerhuset har en fornem udsigt til Kattegat. Foto: Ejendomsmægler Pernille Sams

Efter at det have været på markedet i blot en måned, gav James Price håndslag på handlen.

Af det netop tinglyste skøde fremgår prisen: 5.250.000 kroner.

Glædelig nyhed

Trods nedslaget på en kvart million kroner, priser James Price sig lykkelig over salget.

- Det var bestemt en glædelig nyhed, for vi havde selv sat det til salg. Det var ikke noget, vi var tvunget til, siger han.

Avancen på fire millioner bliver brugt til at finansiere købet af en lejlighed i Sydfrankrig, hvor James Price planlægger at nyde noget af sit otium med fruen.

- Min kære kone og jeg ville gerne prøve noget nyt - et lille sted i Sydfrankrig.

- Man kan ikke få alt her i livet på én gang, og derfor tænkte vi, at det skulle være nu, inden vi bliver gamle og ikke gider at kaste os ud i noget nyt, siger James Price.

Ikke spekulant

Selvom sommerhuset kan karakteriseres som en investering, understreger James Price, at han ikke er nogen boligspekulant.

- Jeg har aldrig nogensinde interesseret mig i at spekulere. Jeg købte det, fordi det var så smukt et sted. Jeg købte det ikke med henblik på at sælge.

- Jeg syntes blot, at det var et fantastisk sted at have et sommerhus, og vi har haft utrolig meget glæde af det gennem årene.

James Price bor til daglig i sin villa i Gentofte nord for København, men han skal ikke eje endnu et hus.

Derfor blev det også tidligt besluttet, at boligkøbet i Sydfrankrig skulle være lejlighed.

- Vi tænkte, at hvis det skulle være langtidsholdbart, skulle vi have noget, der ikke krævede en masse vedligeholdelse, forklarer James Price.