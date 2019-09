Tv-læge afslører: Fik nedslående melding til kræftkontrol

Tilbage i november 2016 fik tv-lægen Charlotte Bøving, der blandt andet er kendt fra DR-programmet 'Lægen flytter ind', konstateret uhelbredelig tarmkræft, og siden har hun gået til årlige kontroller, så lægerne hele tiden kan kontrollere, hvordan sygdommen udvikler sig.

Kræftsygdommen har de sidste år blandt andet medført flere operationer, hvor tv-lægen har fået fjernet mange centimeter tarm samt flere indlæggelser for tamslyng.

Indtil nu har tv-lægen som konsekvens heraf formået at holde sygdommen i bero, men til en kontrol på Skejby Sygehus for et par uger siden fik hun en noget nedslående melding fra lægerne.

Se også: Tv-lægen afslører: Indlagt på Skejby

- Jeg fik svar på scanningen for en uge siden, og der fik jeg en halvdårlig besked. De havde fundet to pletter på min ene lunge, og det var umiddelbart ikke til at sige, hvad det var. Jeg ventede så på at få en besked på, hvad det var, siger hun og fortsætter:

- Jeg fik besked på at tage det roligt, og så gik der lidt, før jeg fik svar. De tror heldigvis ikke, det er metastaser, men de kan ikke sige med sikkerhed, hvad det er, så nu skal jeg til en opfølgende kontrol om et par måneder, siger den 52-årige tv-læge.

Charlotte Bøving har gennemgået flere operationer efter sin kræftdiagnose. Hun har blandt andet fået fjernet 90 cm tarm og seks metastaser. Foto: Anita Graversen

Holder modet oppe

Trods den noget negative besked fra lægerne, holder Charlotte Bøving dog humøret og modet højt.

- Jeg reagerede ved at sætte mig ud med mine tre hunde på græsset, og så brugte jeg dagens besked til at tænke over, hvordan jeg tackler sådan noget bedst muligt, siger hun og fortsætter:

- Så jeg holder fanen højt. Jeg får det ikke bedre af, at jeg sidder derhjemme og tuder alene på matriklen. Så jeg valgte at tage ud og holde mit foredrag efter planen, og jeg fik stående applaus og klapsalver og en masse kram den dag. Det var godt for mig at komme ud med det på den måde.

Se også: Kræftramt tv-læge: Sådan går det efter omfattende operation

- Men hvordan formår du at holde humøret højt på den måde?

- Jeg går ikke og ødelægger mine dage over det. Jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg spekulerer ikke på helbreddet. Jeg bliver konfronteret med det til kontroller og ellers ikke i det daglige, siger hun og fortsætter:

- Det, der virker for mig, er at tænke på, at jeg ikke er mere syg, end jeg var i går. Mange vælter, når de får en diagnose. Men der er jo ingen garanti for, at jeg skal dø af det her. Man kan ligeså godt blive kørt ned af en lastbil i morgen eller et eller andet. Så jeg vil opfordre til, at vi lever, mens vi kan. Vi skal ikke tage livet for givet og ikke være bange for at tale om døden, understreger hun.

Charlotte Bøving er i øjeblikket aktuel med bogen 'Lev, Styr verden', mens hun samtidig også giver foredrag landet rundt.