Tv-læge afslører skilsmisse: Står frem med ny kæreste

Den kendte tv-læge Charlotte Bøving smiler ekstra stort for tiden.

Selvom det kun er knap en måned siden, at hun blev skilt fra sin kone Pernille, er hun allerede lykkeligt videre.

- Vi har set hinanden som kærester i tre uger. Alt er dejligt, men det får ikke lov at stoppe her – hende her slipper jeg ikke igen, siger den 52-årige til Ekstra Bladet.

De to har kendt til hinanden i fem år, mens det var til Dennis Knudsens barnedåb, at hun igen blev opmærksom på Christina Jørgensen, der til hverdag blandt andet arbejder som coach.

Her ses det nye par med deres fælles ven Dennis Knudsen. Charlotte Bøving til højre og 50-årige Christina Jørgensen i midten. Foto: Privat

Lykkelig skilsmisse

Ifølge Bøving var det netop samtaler til barnedåben, der gjorde, at hun tog den endelige beslutning om at lade sig skille.

- Vores ægteskab havde skrantet i et års tid. Ingen af os var glade længere. Jeg gik direkte hjem og talte med Pernille efter barnedåben, og vi blev enige om at slippe hinanden. Vi var rørende enige, siger hun.

Siden mødte hun igen Christina Jørgensen, hvor der ifølge tv-lægen 'opstod sød musik'.

- Vi er så sindssygt glade for hinanden, lyder det.

Offentliggørelsen om den nyfundne kærlighed er da også blev godt modtaget hos eksen.

- Jeg var den første til at fortælle hende det. Hun har også fundet en dejlig mand. Det er alt i alt en lykkelig skilsmisse, afslutter hun.