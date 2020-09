Tv-læge maner til corona-besindighed

Glem ikke den sunde fornuft, lyder det fra Charlotte Bøving, der minder om, at vi ikke bare skal overleve, men også huske at leve, trods coronaen

I tv-lægen Charlotte Bøvings klinik i Varde, bliver patienterne ikke mødt af en læge med mundbind. Og der er heller ikke krav om, at de skal være iført et, medmindre de har symptomer på øvre luftvejssymptomer, som eksempelvis hoste, ondt i halsen, influenzasymptomer. Allerede i telefontiden bliver hendes patienter visiteret i forhold til eventuelle coronalignende symptomer, ligesom klinikkens åbne konsultation er lukket ned, så patienterne nu kun kommer til lægeklinikken efter telefonisk visitation og tidsbestilling.

I lighed med de fleste andre praktiserende læger oplever Charlotte Bøving at blive kimet ned af bekymrede patienter uden symptomer, der ønsker at blive henvist til en coronatest her og nu.

Men den 53-årige læge, der selv lever med en uhelbredelig kræftsygdom, maner i den grad til besindighed. Hendes bekymring er, at patienter med symptomer på også andre alvorlige sygdomme undlader at tage kontakt eller opgiver at få kontakt til lægerne, da de fornemmer, at lægernes tider er optaget af coronahenvendelser.

Penge ud ad vinduet

– Jeg bakker fuldt og helt op om de officielle råd om at holde afstand, hoste i ærmet og holde god håndhygiejne, men når det er sagt, synes jeg, vi er nået til et punkt, hvor uvidenhed og myter har taget overhånd og holder mange danskere i et jerngreb af angst. Det er en høj pris at betale. For mig giver det ikke mening at teste alt og alle. Det er at smide penge ud af vinduet.

– I min optik skal patienter med symptomer eller patienter med nære relationer, som er testet positive, klart testes. Lige nu udføres mange unødige tests, ligesom mange har ladet sig teste et utal af gange. På den måde bruges unødigt mange penge på meningsløse tests – penge, som kunne bruges bedre i sundhedsvæsenet. Jeg vil opfordre alle til at slå koldt vand i blodet og bruge den sunde fornuft. Husker vi at holde afstand, spritte hænder og hoste i ærmet, er vi langt. Virus spredes som bekendt med dråbeinfektion eller direkte overførsel af virus fra egne hænder til egne slimhinder. Det vil derfor være meget få der vil blive smittet ved almindelige afstandsregler, som sundhedsstyrelsen har anbefalet til en meter i offentligt rum og to meter ved større forsamlinger. På den måde begrænses dråbesmitten fra person til person. Overholdes de regler, kan jeg ikke se, at der er brug for mundbind.

Foto: Anthon Unger

– Hoster du et par enkelte gange, betyder det ikke nødvendigvis, at du er coronasmittet, men du skal naturligvis blive hjemme, hvis du føler dig syg. Og har du været i tæt kontakt med en smittet, kan en test give mening, siger hun, der også advarer mod en tendens til at udskamme andre, som man måske føler ikke lever op til ens egne coronaregler:

Husk at leve

– Vi skal huske at leve – ikke bare overleve coronavirus, og jeg synes, at prisen for at undgå smitte er ved at blive for stor, siger Charlotte Bøving og fortæller, at hun i sin praksis har haft tre coronasmittede patienter. Det drejede sig bl.a. om et ægtepar, der blev testet i forbindelse med, at manden skulle flytte på plejehjem. Det betød at indflytningen blev udskudt 14 dage.

Hendes opfordring er, at folk uden coronasymptomer bestiller testtid via coronaproever.dk. Har man symptomer på corona – eller er man i tvivl – opfordrer hun til en snak med egen læge. Yderligere mener hun, det ville være en god idé at oprette en visitationslinje, hvor folk med symptomer kunne ringe og sikre sig en hurtig test uden om de praktiserende læger. Det ville tage trykket fra de praktiserende læger, så andre vigtige sygdomme også fanges i tide, påpeger hun.

– Når vi i større eller mindre grad lukker samfundet ned påvirker det alle. Arbejdspladser nedlægges, behandlinger udskydes, og mange ældre efterlades ensomme uden besøg. Jeg havde en patient, der erklærede, at hun hellere ville dø af corona end af ensomhed, siger Charlotte Bøving, der påpeger, at der findes mange dårlige kilder til information.

Hun opfordrer derfor alle til at holde sig corona-orienteret via de officielle kilder som sundhed.dk og Statens Serum Institut.