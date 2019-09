Tv-lægen afslører: Indlagt på Skejby

Det var en glad og munter Charlotte Bøving, der lørdag formiddag troppede op ved Dennis Knudsens søns barnedåb.

Hun er nære venner med kendisfrisøren og fortæller, at de taler sammen hver dag. Derfor var hun naturligvis også troligt mødt op, selv om hun faktisk kunne berette, at hun havde været indlagt så sent som i weekenden.

Den hårdtprøvede tv-læge, der blandt andet er kendt fra programmer som 'Lægen flytter ind' og 'Jagten på Stilheden', har grundet et kræftforløb fået fjernet seks metastaser og i alt 90 centimeter af sin tyndtarm. Og det var netop sidstnævnte, der var skyld i indlæggelsen.

- Jeg har i weekenden ligget med tarmslyng på Skejby Sygehus, men jeg har det godt igen. Lidt morfin og en sonde, så var jeg kørende igen, sagde Charlotte Bøving og forklarede videre om forløbet, hun har været igennem.

- Jeg blev opereret for en cancer, der sad i min tyndtarm for to og et halvt til tre år siden, og der fjernede de tumoren. I november sidste år var de inde og fjerne seks metastaser, hvor de snuppede 70 centimeter mere af min tyndtarm, efter de havde fjernet 20 centimeter i første omgang.

Begivenheden skulle naturligvis foreviges. Foto: Anthon Unger

- Siden da har jeg haft lidt tendens til nær-tarmslyng, hvor jeg får meget ondt i maven og kaster op, så der er nogle ting, jeg skal undgå. Jeg kan ikke spise helt så fiberrigt, som jeg plejer og har lidt sværere ved at holde sulet på kroppen, fordi jeg mangler meget af min tyndtarm, sagde Charlotte Bøving.

En sprøjte om måneden

Den lille meter manglende tyndtarm betyder også, at hun tit får kommentarer, fordi hun altid holder sig så slank. Og her har hun et kækt svar, forklarede hun med et grin.

- Når folk siger til mig 'åh, vi kan jo ikke allesammen være så tynde som dig', så siger jeg 'nej, men I undværer heller ikke en meter tyndtarm allesammen'.

- Jeg har det super nu. Når tarmslyng giver sig igen, altså når der er passage igen, så har man det jo ligesom, man havde det inden, det gik galt, sagde Charlotte Bøving.

Da Charlotte Bøving i 2016 stod frem og fortalte, at hun var ramt af en uhelbredelig kræftsygdom i tyndtarmen og bughulen, troede hun, at hun skulle dø af det. Men en tysk læge, der havde læst hendes biografi, var uenig. Det endte ud i den omfattende operation i november, og i dag kan hun holde sygdommen i skak med en sprøjte.

– Jeg får en sprøjte om måneden, der holder det i skak, og så skal jeg skannes igen 11. september. Det er en meget skæbnesvanger dato, men der ved jeg lidt mere. Forhåbentlig er der fint styr på det. Det regner jeg med, sluttede hun af.

28. september er hun også tv-aktuel igen, når hun på DR2 er tovholder på programmet 'Syg af bekymring'. Her kigger hun sammen med Mascha Vang nærmere på, hvordan gentest kan afsløre, hvad en person er særligt disponeret for af sygdomme.