Tv-lægen har fået svar: - Min kæreste brød sammen

Tv-lægen Charlotte Bøving har igennem længere tid kæmpet en kamp mod kræften, og da hun i september var til kontrol, var beskeden nedslående. Her lød det, at man havde fundet nogle pletter på den ene lunge, og yderligere scanninger skulle fastslå, hvad det var.

Den besked er nu kommet, oplyser hun på Instagram, hvor hun skriver:

'Jeg har fået den dejligste besked... mine pletter på den ene lunge er næsten væk...! Kun en enkelt er tilbage... Aldrig har jeg været så lettet og glad'.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun den glædelige nyhed.

- Jeg sad med gåsehud, da vi skulle have svaret, og min kæreste brød sammen og græd i en halv time. Hun var så lettet, fortæller 52-årige Charlotte Bøving og understreger, at tårerne var glædestårer.

- Det er første gang, at jeg har været nervøs før en scanning. Jeg har fået så meget at leve for med min nye kæreste, familie og så videre. Man kan ikke undgå at gå rundt og tænke, at det kan være en helt ny kræftform, men jeg har tilladt mig selv at leve imens.

Charlotte Bøving med sin nye kæreste Christina. Foto: Anthon Unger

Den største gave

Hun bekræfter samtidig, at intet tyder på, at metastaserne har bredt sig til lungerne, som hun frygtede.

- Professoren i Aarhus regner med, at det har været en inflammation, noget lungebetændelse eller andet. Når det går tilbage, tyder det på, at inflammationen eller infektionen er på vej tilbage. Til marts håber han, at den sidste plet er væk. Det tyder ikke på, at det er noget alvorligt, siger Charlotte Bøving.

Hvordan er det at få sådan en besked så kort før juleaften?

- Det er den største gave, jeg var bange for, at jeg ikke ville nå at få svaret, siger hun med tydelig glæde i stemmen.

Hvad er så status på dit kræftforløb?

- Status er, at der ikke er noget synligt cancer på scanningerne. Jeg bliver fulgt hver tredje måned, og jeg får stadig min medicin. Den skal jeg have resten af livet, forklarer hun og runder af:

- Jeg bliver aldrig frikendt for diagnosen. De her tumorer har det med at ulme. Min fordel er, at min primære kræftknude har vokset langsomt. Det har været der helt tilbage i 2010 og udviklet sig langsomt. Det er mit held. Status er, at det ikke er min tur lige rundt om hjørnet, siger hun.

Flere operationer

Tilbage i november 2016 fik Charlotte Bøving, der blandt andet er kendt fra DR-programmet 'Lægen flytter ind', konstateret uhelbredelig tarmkræft, og siden har hun gået til årlige kontroller, så lægerne hele tiden kan kontrollere, hvordan sygdommen udvikler sig.

Kræftsygdommen har de sidste år blandt andet medført flere operationer, hvor tv-lægen har fået fjernet mange centimeter tarm samt været indlagt flere gange for tamslyng.

I oktober kunne hun afsløre, at hun var gået fra sin hustru Pernille og havde fundet sammen med Christina Jørgensen.