Tv-lægens svære beslutning

Uvisheden om, hvornår Danmark åbner, har fået tv-lægen Charlotte Bøving og hendes udkårne, Christina Jørgensen, til at rykke deres kærlighedsfest til næste år

Det var da nytårsklokkerne ringede 2020 ind, at Charlotte Bøving faldt på knæ og friede til Christina Jørgensen, som hun blot havde kendt i et par måneder.

Hurtigt blev det bestemt, at kærlighedsfesten skulle stå 20. juni i år.

Mangt og meget var planlagt, da coronaen besværliggjorde det meste i både Danmark og verden over.

Derfor fortalte hun i april Ekstra Bladet, at brylluppet var blevet rykket til 8. august.

- Og nu har vi flyttet datoen igen. Når åbningen af Danmark hele tiden bliver udskudt, og ingen kender reglerne, følte vi simpelthen, at det ville blive for stressende at gennemføre brylluppet i august.

- Det skal jo være en kæmpestor fest, med familie og alle vores mange venner, siger Charlotte Bøving og fortæller, at parret nu venter med at blive ’rette ægtefolk’ 7. august næste år.

- Så kan vi gå og glæde os til det. Og vi er jo allerede flyttet sammen og er blevet en familie – mig, Christina og hendes børn på syv og 14 år.

- I øvrigt skal Christinas datter konfirmeres her i Varde til efteråret, så helt snydt for fest bliver vi ikke i år.