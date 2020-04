Tv-landmænd fandt kærligheden: Nu skal kammeraten også deltage

Når syvende sæson af TV2-programmet 'Landmænd søger kærlighed' ruller over skærmen, møder vi den 28-årige landmand Brian Kristensen, der allerede har en del kendskab til programmet.

Brian har nemlig siden 2012 været venner med landmændene Søren Gaardsdal Frederiksen fra sæson to og Troels Hymøller fra sæson fem, hvor de færdiggjorde deres landbrugsuddannelse sammen.

Vennerne har det med at give hinanden et kærligt spark bag i, hvis det kan få dem op ad stolen. Derfor er Brians medvirken i programmet heller ikke tilfældigt.

Se også: Efter vægttab: Dansk tv-kendis deler grænseoverskridende billede

Efter Søren Gaardsdal Frederiksen fandt kærligheden via deltagelsen i programmet, opfordrede han sin gode ven Troels Hymøller til at deltage i samme program. Det resulterede i, at Troels Hymøller fik en lige så god oplevelse, og derfor var det på tide at opfordre deres fælles ven Brian til at melde sig.

- Han går så meget derhjemme og er fascineret af landbruget. Han arbejder forår, sommer og efterår. Så de måneder, hvor han ikke arbejder, sker der sgu ikke en skid. Han er virkelig grineren, men det er svært at opdage, når han ikke selv får gjort noget ved det, siger Troels Hymøller til Ekstra Bladet.

Billedgalleri af de tre landmænd 1 af 3 Brian fra den nye sæson af 'Landmænd søger kærlighed'. Foto: Anders Brohus/TV2. 2 af 3 Troels Hymøller er medvirkende i sæson fem af 'Landmænd søger kærlighed'. Foto: Anders Brohus/TV2. 3 af 3 Søren Hedegaard Frederiksen er medvirkende i sæson to af 'Landmænd søger kærlighed'. Foto:Anders Brohus/TV2

Håber på den rigtige

Brian tog opfordringen til sig og er nu medvirkende i syvende sæson af 'Landmænd søger kærlighed' i håbet om at finde en sød pige.

- Troels og Søren var selv glade for at have fundet kærligheden, og derfor synes de også, at jeg skal det. Jeg er ikke selv god til at få ting gjort. Men når jeg bliver skubbet lidt til, så er det nemmere for mig, siger Brian.

Brian har ikke gjort sig nogle tanker omkring, hvor mange breve han vil modtage i løbet af programmet.

Se også: Kan score milliongevinst: Kendt tv-vært sætter rækkehuset til salg

- Jeg håber bare, at den rigtige kommer. Jeg vil hellere have et brev fra den rigtige - end fra ti, der ikke passer sammen med mig, så betyder det jo ikke noget, siger Brian.

Vennen Søren er dog helt sikker på, at Brian kommer til at modtage en masse breve, og han håber på, at han får en lige så god oplevelse, som han selv og Troels har haft.

- Han skal nok få en masse breve. Det er jeg slet ikke nervøs for. Brian er super flink og rar, han vil gøre alt for at få en pige til at føle sig i godt selskab hos ham. Hende, der får Brian, bliver ikke skuffet, det er jeg overbevist om, siger Søren Gaardsdal Frederiksen.

Fandt kærligheden

Både Søren og Troels har fundet kærligheden efter deres deltagelse i 'Landmænd søger kærlighed'.

Søren deltog i programmet i 2015 og endte sammen med en af de piger, som havde været sammen med en af de andre landmænd.

- Jeg er gift med Henriette fra samme sæson. Vi mødte hinanden til 'Reality Award' i 2016. Vi har ingen børn på nuværende tidspunkt, men vi skal da have børn, inden vi bliver for gamle. Men nu tager vi det stille og roligt og hygger os, siger Søren Gaardsdal Frederiksen.

Beskyldt for snyd: - Jeg har svært ved at tage det seriøst

Troels deltog i programmet i 2018. Han endte dog ikke med den pige, han havde valgt i programmet. Efterfølgende deltog han i madprogrammet 'Mænd, mad og Kærlighed' med Claus Holm. I forbindelse med optagelserne dertil mødte han sin nuværende kæreste.

- Jeg har fået en pige i huset. Vi har været sammen i et halvt års tid snart. Vi tager det helt stille og roligt, siger Troels Hymøller.

Hvis du håber på at være en af de kvinder, der kommer på date med Brian, så kan du skrive til ham her.