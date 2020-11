Tv-landmand i chok: - Det er frygteligt

Minkavler Morten Nielsen er ulykkelig over regeringens udmelding om, at alle mink i Danmark skal aflives

På et pressemøde onsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at alle danske mink skal aflives af frygt for mutation af coronavirus, der kan sprede sig til mennesker.

En af dem, der mærker konsekvenserne på egen krop, er landmanden Morten Nielsen, der medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2017.

Han er minkavler og er bosat i Skivum, Nordjylland, og efter onsdagens udmelding er han tynget af sorg begyndt at rydde sin minkfarm.

- Det er en frygtelig situation. Det er frygteligt. Det kan jeg fortælle dig, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi er i gang med at få tømt farmen, og så venter vi på en endelig udmelding.

Mette Frederiksens udmelding har ramt Morten Nielsen hårdt, og han må nu se sit livsværk smuldre.

- Jeg må indrømme, at jeg har det rigtig træls med det. Men det er ikke gået helt op for mig endnu, så jeg går med en meget tom fornemmelse. Det er mit levebrød, min fremtid og min passion, så det er meget, meget trist, siger han og fortsætter:

Morten Nielsen er samtidig ramt af en manglende forståelse for onsdagens markante udmelding fra statsminister Mette Frederiksen.

- Jeg synes, at regeringen handler lidt for drastisk. De melder ud, at der er en risiko for mutation, men det er ikke noget nyt, at der er risiko for mutation i mink, og hvis det så viser sig, at det her ikke er betydeligt farligt, så synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt, siger han og fortsætter:

- De bruger mange milliarder på at fjerne vores mink, og så fjerner de samtidig indtægterne for en hel masse mennesker. Det er helt vanvittigt, lyder det fra Morten Nielsen, der fortæller, at regeringen ifølge ham med fordel kunne have handlet anderledes:

- Jeg synes, avlsdyr skulle have haft lov til at stå over. Det havde været en stor hjælp for os. Hvis de fjerner alle mink, kan de jo ligeså godt fjerne erhvervet. Det her får enorme konsekvenser for os, der er i erhvervet.

- Jeg har haft min kone at støtte mig op ad, men vi er jo i isolation lige nu, så min telefon har været rødglødende, og der er mange andre minkavlere, der er meget uforstående over for det hele, siger Morten Nielsen om situationen. Foto: TV2

- Men kan du ikke forstå, at de er nødt til at handle, når det potentielt kan koste menneskeliv?

- Jeg synes, at det er for drastisk ud fra de meldinger, vi har fået. De kom ikke med et ordentligt svar på, om det her er farligt for mennesker. De er nødt til at komme med fakta på bordet, og hvis der så er fakta, der viser, at det er farligt, så kan jeg forstå det. Men hvis det bare er ud fra et forsigtighedsprincip, er det fuldstændig vanvittigt. Jeg er i chok, siger han og tilføjer:

- Jeg har egentlig altid været stolt af at være dansker, men jeg har mistet tilliden til regeringen. Det her er ikke fair, og jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig har tillid til nogen lige nu.

Morten Nielsen har derfor også lige nu svært ved at finde noget at glæde sig over.

- Jeg ved det ikke. Jeg har slet ikke haft overskud til at tage stilling til, hvad der skal ske. Nu er det hele snart væk her på farmen, det er helt tomt, og så håber jeg bare på, at vi får en afklaring, siger han og understreger:

- Men jeg forstår virkelig ikke det her.