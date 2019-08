Tv-landmand kæmper med hussalg

I december flyttede Martin Iversen og hans kæreste, Natascha Lysen, ind på en gård ved Vojens.

Parret, der mødte hinanden i TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed', står nu hver morgen op til 140 malkekøer og lige så mange unge køer.

Tilbage i Løgumkloster har Martin Iversen stadig sit hus til salg- altså det hus, som han havde sine bejlere boende i under tv-optagelserne.

I tre år har den unge landmand haft ejendommen til salg.

Første prisskilt på landstedet lød på 1.295.000 kroner. Siden er der blevet slået af prisen flere gange, og nu kan rødstenshuset erhverves for 995.000 kroner - eller 23 procent mindre end for tre år siden.

I ejendomsmæglerens meget lidt maleriske beskrivelse af den ellers fine ejendom kan det læses, at 'indretningen består af baggang med flisegulv, viktualierum, renoveret flisebadeværelse med brus og gulvvarme, renoveret spisekøkken med flisegulv med gulvvarme, entre med trappe til tagetagen, stue med adgang til udestue.

Tagetagen er indrettet med soveværelse, 2 værelser og rum med mulighed for indretning af badeværelse'. Se mere her.

Der er i alt fire værelser i den 164 kvadratmeter store bolig fra 1956. Grunden er knapt 7000 kvadratmeter stor.

Til Ekstra Bladet siger Martin Iversen, at han naturligvis gerne vil af med ejendommen.

- Men lige nu er den lejet ud, så jeg er på ingen måde i panik.

Martin Iversen kom i forbindelse med 'Landmand søger kærlighed' i massiv modvind, da han for rullende kamera gav udtryk for at han følte sig snydt, fordi pigerne, han mødte i programmet, ikke så ud som på de fotos, de havde sendt med af sig selv.

- Jeg har ikke fået den vare, jeg har bestilt, hvis jeg skal sige det på sønderjysk, som han sagde.

Til trods for Martins første skuffelse fandt han sammen med Natascha Lysen, og de to er fortsat kærester.

