Tv-mands villa raseret af Airbnb-gæster

Det er midt om natten i Spanien, da beskederne fra konen tikker ind.

Hun fortæller, at 50 mennesker holder fest i deres hus. De ryger, spiller høj musik og holder resten af det stille villakvarter vågne.

Husets ejer, Thomas Heurlin, der er tv-direktør og kendt fra podcasten 'Det, vi taler om', kontakter straks både firmaet Airbnb og gæsten.

Sidstnævnte får besked på straks at lukke festen og smutte. Men sms'erne hjemmefra fortæller, at festen fortsætter.

Imens bliver Heurlin sendt fra medarbejder til medarbejder hos Airbnb, mens frustrationen vokser. Til sidst dør linjen. Det føles, som om hans hus er kidnappet:

- Det er totalt grænseoverskridende. Det føles enormt forkert, siger han i dag til Ekstra Bladet.

Thomas Heurlin i sit hjem i Hellerup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Efterladt gæst

Tv-direktøren Thomas Heurlin bor i en tofamilie-villa i Hellerup. Imens han er på arbejde i Spanien, og konen er i sommerhus med en veninde, udlejer han sin del af huset til fire unge mænd.

De fortæller, at de skal på fisketur i området. Heurlin understreger over for dem, at der ikke må spilles høj musik i huset.

De unge mennesker forlader dog ikke huset efter den første nat. I stedet eskalerer festen næste aften. Huset bliver rodet igennem og i flere tilfælde ødelagt.

Da gæsterne endelig forlader huset mandag morgen, sniger Thomas Heurlins kone sig forsigtigt ind i sit hjem.

Her finder hun en sovende ung kvinde på et af børneværelserne. Den unge festgæst er umulig at vække, og hun forlader først huset langt op ad dagen.

Her kan du se ødelæggelserne efter airbnb-gæsterne 1 af 12 Den sovende gæst, der fortsat var i huset, da Thomas Heurlins kone vendte hjem 2 af 12 Festballoner var klæbet fast til væg med lim, der er svær at fjerne 3 af 12 Brændemærker i sengetøjet 4 af 12 Skidt og ridser på trappen 5 af 12 Toilettet raseret 6 af 12 Toiletrulleholderen er hevet af 7 af 12 Chips og rod i dagligstuen 8 af 12 Stoffet af højtaleren er hevet af 9 af 12 Brændemærker i parasollen 10 af 12 Hul i ruden til kælderen 11 af 12 Stikkontakt er hevet løs 12 af 12 Snavs i sofa

Ingen hjælp at hente

Airbnb, der formidler boligudlejning mellem private verden over, reklamerer på deres hjemmeside med, at det er trygt at leje sin bolig ud hos dem.

Men hverken telefonopkald eller det sikkerhedstjek, Airbnb reklamerer for, hjælper Thomas.

Derfor kontakter han også Nordsjællands Politi. De kan heller intet gøre.

For når man lejer sin bolig ud via Airbnb, laver man en lejekontrakt - og misligholder man den, er det ikke en sag for politiet, men en sag mellem udlejer og lejer.

Det siger den danske lovgivning.

Thomas Heurlin kan få erstatning for skaderne hos Airbnb, men det kræver, at han kan dokumentere værdien af skaderne.

- Og hvem gemmer lige kvitteringer for sit gamle sengetøj? spørger han retorisk.

Tag ansvar

Thomas Heurlin savner, at Airbnb tager ansvar for situationen:

- Airbnb skulle bare være ærlige og erkende, at der er en risiko (ved at leje ud, red.) og fortælle, hvad folk selv kan gøre.

- Det er dem, der har sat det her system i verden, og de har ansvaret, selvom det måske kun går galt i 0,03 procent af tilfældene.

Samtidig erkender tv-direktøren også, at han set i bakspejlet skulle have været mere skeptisk over for historien om fisketuren:

- Det er jo sundt at være skeptisk. Der har jeg nok været lidt for afslappet og udsat min kone og mine naboer for noget helt forfærdeligt.

- Jeg anklager også mig selv for at være lidt for dum.

Airbnb: Under standarden

Airbnb skriver i en udtalelse via mail, at de sjældent oplever lignende situationer, og at de har fjernet den pågældende Airbnb-gæst fra deres systemer.

Derudover skriver de, at deres håndtering af denne sag 'falder under den høje standard, vi sætter for os selv'.