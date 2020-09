Tv-par deler mavevideo: 'Vi er i chok'

Selvom det ikke blev til noget drømmehus for Sif og Mathias fra 'Nybyggerne' 2019, har året efter programmet været fyldt med skønne nyheder.

Sif, der også gæster Go' morgen Danmark som indretningsarkitekt, har nemlig delt på Instagram, at parret igen venter sig en lille dreng.

'Vi napper lige en mere', skriver hun til videoen, hvor man tydeligt kan se Sifs gravide mave i en malerdragt.

Parret har tidligere fortalt om, at de har kæmpet med ufrivillige aborter i 2,5 år, og det er da også noget, som Sif åbent kommenterer under den søde video.

'Det er meget vildt, vi er stadig i chok', skriver Sif i en af kommentarerne.

'Det er stadig svært at forstå herhjemme', svarer hun yderligere til de mange lykønskninger.

Sif har tidligere delt sine erfaringer om ufrivillige aborter på Instagram.

'Vi prøvede selv at få børn i 2,5 år, jeg blev gravid igen og igen, men aborterede 4 gange. Disse detaljer blev klippet fra og kom aldrig med, da vi ellers var åbne omkring det på TV i Nybyggerne', skrev hun og fortsatte:

'Mathias er jo læge, kan alle statistikkerne og forsøgte gang på gang at trøste mig med, at det desværre også er helt normalt at abortere, og at det langt fra skyldes at der er noget galt. Alligevel var det først, da jeg selv åbnede op, og jeg mødte andre med lignende historier, at jeg fandt ro', har hun tidligere forklaret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret. Det har i skrivende stund ikke været muligt.