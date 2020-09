Tv-par lagt for had: - Det er en svinsk hetz

Ifølge Morten Spangsvig tror han, der er tale om en personlig hetz.

- Det største problem er jo de her internettrolde, som har besluttet sig for, at at de vil svine Simone til. Det er meget ubehageligt. Der er folk, der skriver, at de håber, at vi går konkurs, og at de ville ønske, der skete noget grimt med børnene, eller at hun går fra hus og hjem. Det er jo bare sørgerligt. Så det her handler efter min mening ikke om plakaterne, men det er en personlig og svinsk hetz mod Simone. Det er latterligt, siger Morten Spangsvig.

- Det er super tarveligt. Vi har børn, der kan læse det, og hvad har plakater at gøre med, om man er en god mor? Det har jo intet med hinanden at gøre, og hun bliver da ked af det over at læse sådan noget. Der er ingen, der fortjener at blive talt sådan om, og hvordan hun er som mor har intet at gøre med vores virksomhed. Det er jo også kun noget, folk siger, når de sidder bag en skærm. Det er ikke noget, de tør sige til vores ansigt.

- Vil det her få nogle konsekvenser? Altså vil I for eksempel genoverveje at lave flere plakater, når nu I er endt i flere af de her sager?

- Det gør bare, at vi vil lave endnu flere plakater. Folk skal ikke bare tro, de kan svine hende til, og vi så stopper igen. Det her har intet med plakater at gøre. Det er en personlig hetz og voksenmobning. Så min opfordring til dem, der skriver, er, at de laver noget andet i stedet for at sidde og holde øje med, hvad vi laver. Få jer noget bedre at gå op i.

- Men kan du ikke forstå, at der er folk, der bliver sure over det her?

- Vi gør aldrig noget for at genere nogen eller snylte på nogen. Vi har vores egne idéer og laver de ting, vi synes ville være flotte, og som vi synes er pæne. Det er jo så bare ærgerligt, at vi begge har fået en idé til at lave et tømmermandsbord. Men jeg tror, at alle mennesker, du spørger, vil sige, at man forbinder Treo og Junkfood med tømmermændsbord. Så det er bare en tilfældighed, at det minder om hinanden. For vi har som sagt ikke hørt om Ida Holm før.