Tv-par sammen igen: Vi elsker hinanden

Nu åbner Philip May endelig op om det genvundne forhold til Simone

Tilbage i december 2019 afslørede Philip May, at han havde fundet sammen med sin tidligere 'Paradise'-kæreste, Simone Hvenegaard.

Ekstra Bladet forsøgte gentagne gange at få en kommentar fra parret om den glædelige nyhed, men først til Reality Awards fredag aften var Philip klar til at fortælle nærmere om forholdet.

Philip havde ikke Simone med sig til Reality Awards, da hun skulle arbejde dagen efter. Foto: Jonas Olufson.

- Det går rigtig godt med Simone og mig. Vi elsker hinanden, lød det fra en glad Philip, hvorefter han fortsatte:

- Vi bor ikke sammen endnu. Jeg bor stadigvæk på Amager, så det er dejlig tæt på mit arbejde på JuicyNews hos TV3, mens Simone bor i Slagelse - tæt på sit studie. Planen er dog, at vi skal flytte sammen på et tidspunkt. Vi vil jo gerne have hus og børn, men det bliver ikke lige nu. Det er noget, der sker i fremtiden.

Afviser vanvittige rygter

Et turbulent forhold

Philip og Simone fandt sammen under optagelserne til 'Paradise Hotel' sæson 13 i slutningen af 2016. De fortsatte forholdet, efter de vendte hjem til Danmark, men i november 2017 gik de fra hinanden.

Til Reality Awards 2018 havde de to realitystjerner dog atter fået et godt øje til hinanden og kunne ikke holde fingrene fra hinanden.

Philip og Simone har efterhånden indset, at de ikke kan undvære hinanden. Foto: Anthon Unger.

- Vores hjerter er blevet ét igen. Vi er sgu blevet kærester!, meddelte Philip May dengang.

Lidt over et år efter, i april 2019, gik det dog galt mellem parret igen, men nu har Simone og Philip så endnu en gang fundet kærligheden hos hinanden.

