Tv-par tager stort skridt

For godt et halvt år siden kunne 'Love Island'-vinderen Oliver Erngart fortælle, at han havde fundet kærligheden.

Han fortalte, at han have mødte kæresten Anna Maria Seneca gennem en fælles kammerat i fitnesscenteret, men det viste sig efterfølgende, at Anna og Oliver havde mødt hinanden under optagelserne til den aktuelle sæson 'Paradise Hotel'.

Mens Anna er en del af startcastet, tjekker Oliver nemlig senere ind, og kærligheden har blomstret mellem dem lige siden.

Parret har boet sammen siden slutningen af juli i Annas studiebolig i Roskilde, men inden længe er de klar til at springe ud i et nyt boligprojekt sammen:

- Vi venter på at få vores nye lejlighed her til marts. Den ligger i Køge. Der kan man få meget for pengene, og vi får en ny, stor lejlighed med plads til os og det hele, forklarer Anna til Ekstra Bladet.

Overrasker: Single igen

Anna og Oliver fortalte allerede til snigpremieren på 'Paradise', at de er klar til at blive forældre sammen i nærmeste fremtid. Foto: Jonas Olufson.

- Så har vi også pladsen, hvis der kommer familiefamilieforøgelse. Så skal vi ikke tænke på at flytte til den tid, hvilket er meget rart. Så indtil videre får vi bare et kontor, indtil det sker, fortsætter Oliver, mens Anna tilføjer:

- Jeg er ikke gravid lige nu, men det sker, når det sker.

Kæmpe brøler