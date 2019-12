Tv-vært åbner op: - Jeg blev kaldt billig havneluder

Tv-vært Lise Rønne har fået nok.

Nok af tv-anmeldere, der beskriver hendes person og udseende ud fra kønsspecifikke termer.

Derfor skrev hun et længere debatindlæg, der blev bragt i Politiken, hvor hun blandt andet peger på tv-anmelder Bo Tao Michaëlis.

Han har gennem tiden 'givet hende ondt i maven' på baggrund af forskellige anmeldelser, hvor han særligt fremhæver hendes udseende.

Siden indlægget har en strøm af tilkendegivelser fra begge køn hilst Lise Rønnes kritik velkommen.

Én af dem, er den garvede tv-skærmtrold Camilla Ottesen, som selv har døjet med kvindefornedrende portrættering:

- Vi (kvindelige tv-værter red.) bliver tit bedømt ud fra vores tøj. Det er klart, fordi vi oftest er yngre kvinder, der står sammen med ældre mænd. Nu er jeg heldigvis havnet i en anden kategori, fordi jeg er blevet ældre, siger Camilla Ottesen.

Camilla Ottesen har gennem tiden været vært på 'Go' Morgen P3' og Melodi Grand Prix. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvad er det værste, du har læst om dig selv?

- Det værste, jeg har læst om mig selv, må nok være, da én skrev, at jeg lignede en billig havneluder. Og det synes jeg godt nok var lige lovlig voldsomt, siger Ottesen, der ikke vil ud med, hvem der var afsender på ordene.

- Den slags er jo overhovedet ikke konstruktiv kritik. Altså man kan være uenig med os, og man kan synes, at vi ikke er empatiske som værter. Men hvorfor kritisere, hvordan vi ser ud, og hvad for noget tøj vi har på?

- Det er helt vildt, hvor stor forskel der er på beskrivelsen af mandlige værter vs. kvindelige. Eksemplet med Nina Munch-Perrin, der blev beskrevet som en, der var på vej på natklub, var jo heller ikke i orden. Det er fuldstændig under lavmålet. Jeg synes, det er forfærdeligt, at det overhovedet kan blive trykt i førende aviser.

Det kommende år skal Camilla Ottesen sammen med Joachim Boldsen være vært på den nye version af 'Fangerne på fortet' på TV3.