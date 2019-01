Tv-vært afslører hemmelig numse-tatovering

Ibi Makienok har gennem tiden vist en del af sine ni tatoveringer.

Hun har både et minde til sin afdøde mor i form af en perlekæde i naturlig størrelse tatoveret på skulderen, ordene 'It's cool to be kind' på armen og tallet 22 på ringefingeren.

Se også: Rullemarie tilkaldt: Dansk tv-vært satte kæmpe bombealarm i gang

Én tatovering, hendes første, har hun dog holdt mere eller mindre skjult for offentligheden.

Høj på kærlighed

Den 42-årige tv-vært har et krakeleret hjerte og navnet Jake foreviget på ballen som en reference til sin amerikanske teenageflirt, hun forelskede sig i som 17-årig som udvekslingsstudent i USA.

Det røber hun i det første afsnit af podcasten 'Under nålen' over for værterne Tue Blædel og Tony Scott.

Se også: Kronisk syg Ibi jubler: - I dag fejrer jeg en milepæl

- Jeg bliver lidt glad for en fyr, der hedder Jake, som også bliver kaldt 'The Flying Hawaiian', fortæller hun i programmet.

Unge Jake fik det mundrette øgenavn, fordi han er halv hawaiianer, og fordi han ofte røg den forbudte urt.

Skjulte navnet

Det var dog næppe kun flirten eller hans marijuana-indtag, der formentlig ikke ville blive godtaget af Ibi Makienoks forældre.

Tatoveringen var et brud på deres regler.

Således skulle det - hvis hjertet blev opdaget af forældrene - bestemt ikke hedde sig, at det tilmed var en reference til en dreng.

Se også: Dansk tv-vært taler ud om alvorlig sygdom: - Jeg var tæt på at dø

- Derfor har han (tatovøren, red.) gjort det på en måde - jeg kommer ikke til at vise jer det - men han har gjort det på en måde, så hjertet er krakeleret.

- Så det ser ud som et 'broken heart', men faktisk står der Jake inden i på en snørklet måde, siger Ibi Makienok.

Ibi Makienok skriver til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at kommentere sine tatoveringer yderligere.