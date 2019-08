Tv-vært afslører hemmeligheden bag skægget

Mikkel Lomborg ved ikke længere, hvordan han ser ud indenunder skægget, der tog ham fire år at gro

196 centimeter høj, størrelse 50 i sko og et overskæg, der snor sig rundt om kinderne.

Mikkel Lomborg, bedre kendt som Hr. Skæg, er ikke til at tage fejl af.

Se også: Populær børnevært: Sådan holder jeg jul

Mens hans hverken kan gøre for højden og skostørrelsen, har han selv anlagt skægget.

Drengedrøm

Ramasjang-værten fortæller, at han allerede som otteårig fik ideen.

- Jeg så en musketer-film, hvor de havde flotte overskæg, og jeg besluttede mig for, når jeg blev stor, skulle jeg have et cykelstyr, siger han.

Se også: Populær tv-vært - her er hans vilde karrierespring

Det skulle dog tage Lomborg tyve år, før han endelig fik skægget.

- Nu kan alle børn genkende mig.

- Jeg er ligesom en bamse, der ikke kan tage hovedet af, siger han.

Sprøjte og tørre

Den 48-årige tv-vært, der også er musiker og uddannet pædagog, bruger ti minutter på at sætte det.

- Jeg har vænnet mig til det, og det sidder godt nu, siger han, mens han nulrer skægget mellem pege- og tommelfinger.

Se også: Hr. Skæg: Ingen gad mig som barn

Han skal bruge to forskellige hårspray og en hårtørrer, før kurven holder form.

- Og så sprøjte, sprøjte, tørre, tørre, sprøjte, sprøjte, tørre, tørre og så sidder det til gengæld hele dagen.

- Så behøver jeg ikke nulre det hele dagen, siger Mikkel Lomborg.