Tv-vært afslører: Mor sørger for damer

Christian Degn, der er det nye ansigt på tv-successen 'Hvem vil være millionær', benytter sig af en anderledes form for livline, når det gælder spørgsmålet om den store kærlighed.

Den 40-årige tidligere 'Hammerslag'-vært lever tilværelsen som single i øjeblikket, siden han og eksen Sirid Garff gik hvert til sit tilbage i foråret.

Det forhenværende kærestepar boede sammen i tv-værtens lejlighed, men måtte sande, at det ikke skulle blive de to.

- Det gik bare ikke. Vi har forsøgt vores bedste, sagde Christian Degn til Se og Hør, dengang nyheden om bruddet kom frem.

Nyt job til Degn: - Jeg er bedst, når det går galt

Men det skal hans kære mor nok lave om på:

- Jeg tror, at min mor rigtig gerne så mig med en ny, men jeg har endnu ikke nogen i sigte, siger Christian Degn i forbindelse med premieren på den nyeste 'Star Wars'-film.

Den over to meter høje tv-vært har ikke nogen i sigte på kærestefronten. Foto: Rasmus Flindt.

- Hvis det endelig skulle være, så tror jeg, at min mor ville sørge for, at hun lå pakket ind under juletræet i år.

Efter sigende er moren til den høje tv-vært så opsat på at få en svigerdatter, at hun fungerer som en slags 'wingwoman'.

- Op til 23. december holder hun en masse MUS-samtaler med en masse kvinder, så på den måde er hun min 'wingwoman'. Hun vil jo gerne hjælpe mig på det punkt, fortæller Christian Degn og uddyber, at han ikke har så stor tiltro til morens evner som Kirsten Giftekniv.

I samme ombæring løftede Christian Degn sløret for, at han har nye tv-projekter på spil i det kommende år:

- Jeg kommer til at arbejde mere for TV2, det kan jeg godt sige. Men hvad det handler om, må I afvente og se.