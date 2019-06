Tv-vært afslører: Ramt af ensomhed

Sofie Linde løj sig fortravlet over for sine kolleger, mens hun var ensom og alene i hovedstaden

Sofie Linde var plaget af ensomhed som yngre.

I DR's programrække 'Hvordan får jeg en ven' blotlægger den 29-årige 'X Factor'-vært, at hun i flere perioder af sit liv har følt sig ensom.

Særligt da hun som 18-årig flyttede til København for at forfølge en karriere i journalistik.

- Jeg var så ensom, jeg var så ung, og jeg var så usikker, fortæller hun.

Følte skam

Sofie Linde står frem i radioudsendelsen for at bryde tabuet.

- Jeg tror, mange skammer sig eller føler det som et tabu, hvis de oplever ensomhed. Men jeg tror ikke, man kan gå gennem livet uden, siger hun i programmet.

Sofie Linde demonstrerer også tabuets jerngreb.

Løj sig travl

Hun fortæller, at hun som purung DR-ansat løj over for sine kollegaer for at fremstå travlt beskæftiget med aftaler.

- Så nogle gange sagde jeg bare på arbejdet, at jeg skulle noget.

- Mødes med en, jeg kender, og hygge mega meget, og det skulle jeg jo ikke. Jeg skulle jo bare hjem og være alene og have ondt af mig selv, siger hun.

Sofie Linde ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets omtale af radioprogrammet.