Tv-vært afviser numse-fusk

En følger har beskyldt Cecilie Hother for at redigere sin bagdel. Men det tager tv-værten med et stort smil

Tidligere onsdag fik tv-vært Cecilie Hother sig et godt grin, da en følger på hendes Instagram-profil anklagede hende for, at hun havde redigeret sin numse på et billede.

Ifølge Cecilie Hother har hun nemlig aldrig nogensinde redigeret sine billeder på den måde, og derfor tog hun følgerens henvendelse som et stort kompliment:

'Simpelthen den bedste start på dagen!!! Mine lettere overdimensionerede fedtdepoter aka min mås er blevet anklaget for at være redigeret. Det er da den største kompliment en gravid på 40+ kan få!! Simpelthen den bedste start på dagen!!! Da Thomas læste opslaget, grinede han og tilføjede endnu et øgenavn', skriver Cecilie Hother om sagen på sin Instagram-profil.

Da Ekstra Bladet mødte højgravide Cecilie Hother onsdag aften på Hotel d'Angleterre i forbindelse med skuespiller Claire Ross Browns lancering af sin tøjkollektion, fortalte hun lidt mere om, hvad hun tænker om den noget overraskende numse-anklage.

Se også: Efter stor strid: Nu skal Cecilie Hother i retten

- Mit opslag er åbenbart gået viralt. Det havde jeg ikke regnet med. Det er bare sådan en lille sjov ting, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Jeg blev egentlig bare glad for, at der var nogen, der troede, at min mås var photoshoppet. Og det er den ikke. Det er ikke noget, jeg gør mig så meget i. Jeg tog det bare ret meget som et kompliment, at man står og er 17 kilo plus og gravid, og så er der nogen, der synes, at ens ladeport ser for god ud åbenbart. Men jeg tog det bare som et meget fint lille kompliment, sagde hun videre.

Cecilie Hother bliver mor for anden gang til april. Foto: Linda Johansen

Var i tvivl

Ifølge Cecilie Hother valgte hun at svare følgeren på beskeden, og det var der en særlig grund til.

- Hun havde skrevet 'man', og jeg var i tvivl om, om hun mente mig, fordi jeg netop ikke retoucherer mine billeder eller gør så meget ud af at redigere. Jeg bruger højst et filter, eller laver det sort-hvid eller lignende. Så jeg tænkte, at jeg ikke kunne svare hende, hvis det ikke var til mig, så jeg måtte lige sikre mig, at det var mig, hun mente. Jeg er før blevet forvekslet med en anden, sagde hun og fortsatte:

- Det var mig, og så måtte jeg bare sige, at det var naturen, og at den ikke rigtig var længere, og at der var en mor, der har den, og at der også er en datter, der har den. Det var det, jeg tog med mig, og så kan det godt være, at jeg var jubelglad og alt muligt, sagde hun videre.

Se også: Dansk tv-vært gift - igen

Ifølge Cecilie Hother tager hun det meste, der bliver skrevet på de sociale medier, med et smil, og det gjorde hun derfor også i denne situation:

- Der bliver skrevet så meget og sagt så mange usandheder. Det springer jeg op og falder ned på. Det kan jeg ikke lade mig gå på af. Hvis jeg skulle gå op i det, skulle jeg gå af Instagram og holde mig langt væk fra sociale medier. Man skal bare tage tingene med et smil.