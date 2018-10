Tv-vært begæret konkurs: Så meget skylder hun

Sarah Grünewald mangler at betale medielicens, moms og skat for millioner, viser aktindsigt

Sarah Grünewald gik personlig konkurs i slutningen af september, efter Sø- og Handelsretten tog hendes enkeltmandsfirma, Green Forest Production, under konkursbehandling.

Det viser sig nu, at Gældstyrelsen stod bag begæringen, efter den 34-årige tv-vært siden 2011 ikke har betalt nok i skat og moms, og at hun har ikke har betalt for renovation og DR medielicens i flere perioder.

Således kræves der i alt 2.050.060,62 kroner af Sarah Grünewald.

Det viser en aktindsigt i konkursbehandlingen af Green Forest Production.

Kæmpe skattesmæk

Af sagens dokumenter fremgår det, at Sarah Grünewald specifikt manglede at betale restskat og b-skat i årene 2011-2018.

Værst stod det til i 2015, hvor hun manglede at betale 413.759,49 kroner i restskat, 46.525 kroner i b-skat og 60.766,90 kroner i moms.

I alt har Sarah Grünewald skattegæld for mere end 1,3 million kroner.

- Det er en virkelighed. Sådan er det, siger en fattet Sarah Grünewald om konkursen.

Sarah Grünewald havde ved sagens behandling omkring 175.000 kroner stående i banken - et beløb, som må formodes bliver modregnet milliongælden.

I forbindelse med sagen er Sarah Grünewald desuden underlagt postspærring, hvilket betyder, at alle hendes breve modtages af konkursboets kurator.

Hæfter selv for gæld

Da der er tale om en personlig konkurs, hæfter Sarah Grünewald også selv for gælden.

Det betyder, at såfremt der ikke betales ved kasse et, kan myndighederne tage værdier som fast ejendom og bil fra hende og bruge dem til at betale kreditorerne.

Ifølge Tingbogen ejer tv-værten dog ikke fast ejendom.

Hun har sammen med sin mand, Rasmus Backhaus, ifølge det offentlige adresse ved en lejlighed i indre København, hvor der hverken er hæftelser fra lån eller selve konkursen.

Barndomshjem på tvang

Sarah Grünewald har tidligere forklaret, at den akkumulerede gæld skyldes hendes forsøg på at redde sit barndomshjem på Falster.

Efter fredagens udsendelse af 'Vild med dans' bekræftede tv-værten, at barndomshjemmet, hun refererede til, er det samme hus, som hendes mor for nylig har solgt på tvangsauktion for en endnu ikke tinglyst pris.

- Ja, det er barndomshjemmet nede på Falster i Marielyst. Dejligt hus, siger Sarah Grünewald.

Den 346 kvadratmeter villa i hvid og med sorte, glaserede teglsten har en tennisbane i baghaven og blev erhvervet af Sarah Grünewalds mor for 800.000 i 1998.

Fra 2007 og frem til 2010 forsøgte man forgæves at sælge det med store nedslag i prisen. Prisen gik fra 5,4 millioner kroner til 3,3 millioner, inden det blev taget af markedet.

Varme koster knaster

Sarah Grünewald fortæller, at de faldende huspriser i området gav økonomiske kvaler.

- Fordi det ikke blev solgt, skulle de holde det kørende på salgsmarkedet, og et hus på 400 kvadratmeter, skal også varmes op engang i mellem, siger hun.

Hun vil dog ikke komme nærmere ind på, hvorfor huset endte med at ryge på tvangsauktion, når hun kæmpede for at holde det på familiens hænder.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til min sag - også for mine forældres skyld, siger Sarah Grünewald.