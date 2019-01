Tv-vært efter afvænning: Sådan går det

Thomas Skov gør status på sit mobilforbrug, efter han var på afvænning for halvandet år siden

Thomas Skov er ved godt mod i sit andet år som mobilafhængig.

For halvandet år siden var han i fem uger på afvænning grundet et uforholdsmæssigt forbrug af mobilen.

Se også: Thomas Skov afslører: Derfor stopper jeg på DR

Han dokumenterede forløbet i P1-programmet 'Jeg er mobilafhængig' og har efterfølgende holdt foredrag om afhængigheden.

Selvom han stadig aktivt må modarbejde sin lyst til at tænde for telefonen, fastslår han, at forbruget overordnet set stadig er faldende.

'Det går godt', skriver han på sin blog.

App hjælper

Thomas Skov har ikke svaret Ekstra Bladets henvendelse, men uddyber i blogindlægget, at han har stor gavn af iPhones nye tjeneste Skærmtid.

Den viser ugentligt, hvor meget tid man bruger på sin mobiltelefon fordelt på døgnets timer og applikationer.

Se også: Thomas Skovs wakeup call: Fuldstændig hjernedødt og farligt

'Jeg har i visse uger gjort det til en sport at se, hvor lidt tid jeg kan bruge på min skærm – og rekorden endte på 1 time og 10 minutter i gennemsnit pr. dag', skriver han.

Forkert vej

Journalisten, der sagde sit faste job på DR op sidste år, minder om, at han også bruger sin mobiltelefon som et arbejdsredskab.

På det seneste er udviklingen dog gået den forkerte vej.

Se også: Mascha vil lave en Thomas Skov: Jeg trænger til det

'(...) jeg skal også være ærlig at sige, at de seneste syv dage er mit gennemsnit 2 timer og 38 minutter – og heraf kan jeg se at over fire af timerne er blevet brugt på Instagram'.

'Det er i overkanten, så det skal der gøres noget ved', skriver han.

Stadig afhængig

Kort efter Thomas Skov var på afvænning, fortalte han til Ekstra Bladet, at målet ikke var helt at stoppe med at bruge mobiltelefonen.

- Tidligere var det sådan, at den var i min hånd konstant og hele tiden.

- Det har været en kold tyrker. Jeg har hele tiden haft lyst til at tjekken den for at se, hvad der skete på Instagram og Snapchat.

- Jeg er til dels stadig afhængig, og jeg skal kæmpe for ikke at side med den konstant, sagde han.