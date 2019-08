Tv-vært efter voldsomt styrt: Sådan går det

Mikael Kamber ser frem til at vende tilbage til skærmen efter en tre måneder lang sygemelding

Det har været op ad bakke, siden Mikael Kamper faldt på vej ned ad bakke i juni.

Kamber brækkede både nakke og en hånd i et alvorligt cykelstyrt i de franske alper.

Han er i kølvandet på styrtet stadig beklædt med en afstivende nakkekrave, men om et par uger ryger den af, og han kan vende tilbage til tjansen på TV2.

- Jeg har ingen smerter, men kan stadig godt mærke det i nakken.

- Det kunne være meget værre, siger han.

En svær kunst

Den 52-årige studievært deltog i et velgørende cykelløb med blandt andre Claus Elming, Dennis Ritter og Rolf Sørensen, da uheldet indtraf på en stejl nedkørsel.

Han blev hastet til et nærliggende hospital og senere fløjet til hjem Danmark, hvor han har været sygemeldt i omkring tre måneder med strikse instrukser fra lægerne.

- Jeg skulle øve mig i den fine og svære kunst at tage den med ro. Passe på mig selv.

- Og ikke udsætte mig selv for pludselige bevægelser og ikke køre bil, tog eller cykel, siger han.

Dejlige kolleger

Mikael Kamber fortæller, at han dog efterhånden har vænnet sig til halskraven.

- Det er ligesom at have et stort halstørklæde på - meget rart om sommeren, siger han ironisk.

Ikke desto mindre ser han frem til at blive fri for den og vende tilbage til skærmen.

- Jeg synes, at det er sjovt at arbejde, og jeg har dejlige kolleger, siger han.