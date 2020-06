Tv-vært: En god søndag måles på tiden i undertøj

Onsdag i denne uge afsluttede Sara Lygum, 41, fra TV2's populære boligprogram 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' optagelserne til sidste afsnit af efterårets sæson med boligsøgende danskere.

Så nu står den på ferie. Og som vi alle opfordres til i år, har hun valgt at holde den i Danmark. Med kæresten, Jesper Staal, og deres sammenbragte børn.

Og naturligvis har familien sørget for, at ferie-residensens beliggenhed er helt i top.

- Vi har lejet et sommerhus på smukke Langeland - lige ved vandet, fortæller Sara, der ser frem til en hel måneds afslapning i disse omgivelser.

- Det er ikke så meget coronaen, der gør, at vi har valgt at holde ferie herhjemme. Den danske sommer, ikke mindst som den er nu, er så dejlig. Så hellere rejse sydpå på et andet tidspunkt at året siger hun.

Færrest mulige planer

Planerne for ferien går ud på at have færrest mulige planer.

- Det bliver helt roligt og afslappet. For os handler det om bare at gribe dagen og gøre det, der falder os ind. Vi har faktisk sådan en søndags-målestok, der handler om, hvor længe vi kan gå rundt i underbukser. Jo længere, jo bedre.

- Skal du ikke på jagt efter dit eget sommerhus?

- Det kriller da lidt i maven, når vi laver sommerhus-programmer, men på den anden side værdsætter jeg også friheden. Og så er der jo også det med økonomien.