Tv-vært faldt om på job: Det fejlede hun

På dramatisk vis blev Karen-Helene Hjorth i fredags lagt på en båre og kørt på Hvidovre Hospital i København, efter hun besvimede på jobbet.

Lægerne kunne dog ikke sige, hvad den 42-årige nyhedsværts ildebefindende skyldtes. Faktisk fastslog undersøgelserne, at hun var sund og rask.

Se også: Kendt TV2-vært hastet væk i ambulance: Faldt om på jobbet

Efter et besøg hos massøren viser det sig imidlertid, at årsagen til Karen-Helene Hjorts ildebefindende højst sandsynligt skyldtes en nerve, der sad i klemme.

- Det er godt, at det bare var det.

- Og den er ikke i klemme længere. Jeg har været til noget forskellig massagebehandling søndag og mandag, siger Karen-Helene Hjorth.

Svimmel og kvalme

Karen Helene-Hjorth har i en længere periode døjet med hovedpine og følelsen af, at hendes arm sov.

Netop disse symptomer var også årsagen til, at både kolleger og hendes privatpraktiserende læge anbefalede hende at ringe 112, efter hun besvimede.

Se også: TV2-vært hasteopereret: - Det var fandeme hårdt

Karen-Helene Hjorth understreger, at hun ikke er ekspert i kroppens anatomi, men har ladet sig fortælle, at en klemt nerve i visse tilfælde kan føre til et ildebefindende.

- Den kan give dig kvalme, og du kan blive svimmel, og så kan hjernen klare resten, fortæller tv-værten.

Kompenserer skævt

Den klemte nerve stammer formentlig fra i sommer, hvor hun fik en højttaler i hovedet på Folkemødet på Bornholm.

Uheldet resulterede i en hjernerystelse og piskesmæld.

- Jeg har været låst i nakke og led siden i sommer, hvor jeg fik den hjernerystelse og piskesmæld.

Se også: TV 2-vært single igen

- Og når man ikke får den nødvendige behandling, kan det angiveligt udvikle sig til diskusprolaps og en klemt nerve, fordi kroppen kompenserer skævt.

Karen-Helene Hjorth vendte tilbage på TV2 News mandag.