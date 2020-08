Tv-vært forlovet

Tv-værten, der er bedst kendt for sin rolle under Tour de France, kan lykkeligt afsløre, at snart kan begynde at planlægge sit bryllup.

På det sociale medie Instagram deler Rasmus Staghøj nemlig to fine billeder sammen med sin nu forlovede Katrine Hughes, hvor han skriver, at de to unge mennesker skal giftes.

'JA!', står der meget kort til billederne af parret, der holder i hånd og på det andet viser en stor diamantring frem.

Rasmus Staghøj har ellers normalt enormt travlt i sommermånederne med at dække cykling, men grundet corona er den danske sommer i år brugt mere sammen med kæresten Katrine, som han har været sammen med i to år.

Til Ekstra Bladet fortæller Rasmus Staghøj, at han netop i år har udnyttet tiden derhjemme ekstra godt.

- Ja, jeg friede jo egentlig på hendes fødselsdag, som er den tredje juli. Der plejer jeg normalt at være væk, så man kan sige, at jeg har brugt tiden herhjemme fornuftigt i år.

Han fortæller, at parret har haft en dejlig sommer sammen i Danmark, og det har været rart ikke at være fra hinanden, som de plejer.

- Men nu skal jeg så af sted på torsdag. Men det er noget andet. Nu er det efterår, siger han med et grin og lover, at Katrine ikke kommer til at stå med hele planlægningen af brylluppet alene.

- Men vi har ikke besluttet, hvornår det skal være endnu.

Tour de France starter som bekendt lørdag, hvor Rasmus Staghøj endnu en gang vil følge touren tæt.