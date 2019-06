Tv-vært gift: Surrugue stod for vielsen

Det var en glædens dag, da Jesper Zølck fik sin udkårne, hans svenske journalistkollega Carina Bergfeldt.

Jesper Zølck, der for nylig sagde sit job som vært på TV2 op, har i dag delt flere glædesfyldte billeder på sin Instagram-profil.

’For enden af regnbuen …’, skriver han til et billede, hvor han holder Carina Bergfeldt om hofterne foran en baggrund i regnbuens farver.

Pastor Stéphanie

Jesper Zølck arbejder i dag som freelancer i Washington, USA, hvor hans kone er udstationeret for SVT.

Stéphanie Surrugue, der er ægteparrets fælles bekendte, stod stolt for vielsen.

’Det er officielt. Pastor Stéphanie signerer vielsespapirerne’, skriver Jesper Zølck til et billede af Surrugue, der underskriver dokumenterne.

Jesper Zølck er tidligere vært på TV 2 NEWS og redaktør på TV 2's udlandsredaktion. Foto: TV2

Stéphanie Surrugue har ambitiøst brugt måneder i kringlet amerikansk bureaukrati på at få ret til at vie sine kolleger.

’Jeg sidder nu med en klump i halsen på hotelværelset og går eftermiddagens ceremoni igennem en sidste gang’.

’Jeg føler mig meget, meget taknemmelig for tilliden’, skrev hun i går på Instagram inden vielsen.

Jesper Zølck har tidligere udtalt over for Ekstra Bladet, at det bliver et bryllup med få gæster.

- Det bliver mest venner vi har samlet op i Washington DC, og så flyver der to over Atlanten for at være med, sagde han.

Ekstra Bladet har forgæves rettet henvendelse til ægteparret for at få en kommentar til den glædelige nyhed.