Tv-vært holdt sit løfte: Mor revner af stolthed i Nangijala

Det lykkedes Signe Lindkvist at sætte fokus på aktiv dødshjælp, som hun lovede sin mor at gøre det

Nyheden om, at den danske succes-film 'Stille Hjerter' bliver filmet i en amerikansk udgave, går rent ind hos Signe Lindkvist.

Filmen er baseret på den 44-årige tv-værts egen historie. Signe Lindkvists mor var uhelbredelig syg med Parkinson og fik en 'livsudfrielse', som moderen selv kaldte det.

Således kunne Lindkvist bistå og inspirere filmens manuskriptforfatter, Christian Torpe, til at skrive den rørende historie.

Signe Lindkvist lovede sin mor at gøre, hvad hun kunne for at sætte fokus på det omstridte emne, og det lykkedes hende efter alt at dømme.

'Nu skal den laves i en amerikansk version med bla Diana Keaton og Kate Winslet !!! Jeg er sikker på at min mor sidder oppe i Nangijala og er ved at revne af stolthed over mig i dag', skriver hun på Instagram.

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet Signe Lindkvist for at få uddybende refleksioner om den nye udgave af 'Stille Hjerter'.

Manuskriptforfatteren Christian Torpe er selvsagt også glad for den amerikanske opmærksomhed.

- Det er er fantastisk, at tre af mine yndlingsskuespillere nu får hovedrollerne i en film, som jeg har skrevet manuskript til.

- Vi havde også fantastiske skuespillere i den danske film, men det bliver ikke meget større end med de tre, og det betyder, at historien kommer ud til et meget større internationalt publikum, sagde han tidligere på ugen over for Berlingske.

Han uddyber, at selvom der kommer nogle ændringer, bygger den amerikanske version på den samme grundhistorie kendt fra den danske film.

I Danmark er aktiv dødshjælp ikke lovligt. Der eksisterer dog en mere flyvsk praksis, der hedder passiv dødshjælp.

Passiv dødshjælp betyder, at patienter i Danmark for eksempel kan fravælge behandling, ligesom læger også kan afbryde livsforlængende behandling.