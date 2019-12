Tv-vært i chok: - Det var helt vildt

Det var en rørt Lasse Sjørslev, der lørdag formiddag sagde ja til sin kæreste, Josefine Høgh, ved et storstilet bryllup i Sankt Laurentii Kirke.

- Jeg føler mig som verdens heldigste mand. Det er den dejligste dag, virkelig, sagde han, efter han og Josefine Høgh kom storsmilende ud fra kirken hånd i hånd.

Her lagde han ikke skjul på, at han havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han så sin kommende brud gå ned ad kirkegulvet sammen med sin far, Lars Høgh.

- Det var ubeskriveligt. Det var så smukt, og det var meget, meget rørende. Så jeg kneb en tåre. Det var svært at holde tilbage. Det var ubeskriveligt dejligt, sagde han og fortsatte:

- Vi er begge to meget glade. Det var bare en fantastisk dag for os. Og så følges hun med sin far. Det er jo bare smukt. Virkelig dejligt. Den her dag er en ubetinget topscorer. Det er dagen over dem alle. Jeg kunne ikke forestille mig en smukkere brud og en dejligere kvinde, lød det videre fra Lasse Sjørslev.

Efter vielsen var det tid til hotdogs fra de to opstillede pølsevogne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lidt nervøs

Også Josefine Høgh var ovenud lykkelig, efter hun havde givet Lasse Sjørslev sit ja.

- Jeg var lidt nervøs inden, men da vi så kom hen til kirken, tog min far godt fat i mig og sagde 'det kan du godt. Kom så'. Og så fik vi en Fernet Branca, og så gik det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg var meget sikker, men også meget overvældet over hele situationen, da jeg skulle give mit ja. Men det var dejligt. Vi kunne stå og kigge hinanden i øjnene og holde hinanden i hænderne, og så gav det jo bare sig selv.

- Lasse er et fantastisk dejligt menneske, og han giver kæmpe tryghed og ro. Han er sjov at være sammen med. Så det er virkelig dejligt.

Der var liv og glade dage efter brylluppet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

God støtte

- Hvordan var det at blive fulgt ned ad kirkegulvet af din far?

- Det er jo en drøm, man har. Så det var fantastisk, og måden det er sket på... han har været den bedste støtte. Både i dag og i går og op til. Det var bare fedt at kunne gå med sin bedste ven i hånden og gå op til sin kommende mand, sagde Josefine Høgh om sin far, der er alvorligt syg af kræft.

Da Josefine Høgh ankom til kirken i Kerteminde var hun et stort grin, og det var der en særlig grund til.

Mange borgere fra Kerteminde var nemlig stimlet sammen foran kirken for at få et glimt af brudeparret.

- Det var simpelthen sådan en kulturbegivenhed her i Kerteminde, og det var jeg godt nok overrasket over. Det var helt vildt. Vi kørte en runde bag ved kirken, og der kunne vi bare se, at der var folk over det hele. Så kørte vi lige en runde og grinede af det. Det er da dejligt, men jeg var lidt i chok over det. Jeg går ud fra, at det kun er fordi, folk gerne vil os det godt. Men det er totalt overvældende. Det havde jeg ikke lige forestillet mig, sagde hun med et grin.

Parret havde svært ved at holde fingrene fra hinanden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var tydeligt at se, at parret er glade for hinanden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Parret planlægger at tage på bryllupsrejse til vinter næste år, da de begge har travlt med arbejde den kommende tid.

- Nu skal vi feste hele natten. Det er første punkt på dagsordenen, og så er der en dag i morgen, hvor vi skal komme os over det hele, og så tager vi den derfra, sagde Josefine Høgh med et grin.

- Vi udskyder bryllupsrejsen. Det er gået så stærkt. Vi skal arbejde lidt, og så tager vi afsted næste vinter. Så tager vi den helt store tur. Vi ved ikke, hvor vi skal hen, det drømmer vi om til den tid, afslutter Josefine Høgh.

Foto: Tariq Mikkel Khan