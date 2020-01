Tv-vært i modvind efter 'X Factor'-joke: - Undskyld!

'Det er mig for fanden!'

Sådan skrev Peter Ingemann lørdag i et opslag på Instagram tilknyttet et billede fra fredagens afsnit af 'X Factor'. Billedet forestiller dog ikke Ingemann, men derimod deltageren Anders Leth-Nissen.

Peter Ingemann beskriver i opslaget, hvordan han og Billy Cross har 'brugt julen på at parallel-transplantere vores hår' med henvisning til Anders Leth-Nissens lange, grå hår.

Deltageren Anders Leth-Nissen kunne til forveksling ligne Peter Ingemann - men det er ikke ham! Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Opslaget afslutter han med at skrive 'seriøst, det var mig. TV2 og jeg tænkte, at vi skulle tage lidt gas på Blachmann og co... Sorry. Det sværeste var at lave stemmen om.'

Peter Ingemann har i sit nye opslag stillet sit og Ander Leth-Nissens billeder op ved siden af hinanden. Foto: HANSEN MICHAEL / POLFOTO

Kryber til korset

Der var dog tilsyneladende nogle af Peter Ingemanns følgere, som ikke helt forstod joken. I hvert fald blev han søndag nødt til at udsende en undskyldning på sin Instagram-profil.

'Jeg kryber til korset... For det vælter ind med beskeder på insta og FB'.

'Jeg undskylder, jeg troede, det var morsomt, jeg beklager, at nogen føler sig snydt og at de hoppede på limpinden... Undskyld,' skriver han i opslaget.

Flere har åbenbart troet, at det rent faktisk var Peter Ingemann, der havde deltaget i 'X Factor', og andre mener, at det er synd for den faktiske deltager, Anders Leth-Nissen.

Han afslutter dog med en kvik bemærkning:

'Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget igen... Altså lige indtil næste gang'.