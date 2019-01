Tv-vært i vildt byggeprojekt: Sådan går det

Det har krævet tid, penge og hårdt arbejde, men det går fremad.

Vejrværten Cecilie Hother og husbonden, Thomas Honoré, iværksatte et storslået byggeprojekt i 2017.

De købte et gammelt hus i Lyngby nord for København og rev det ned for at opføre et splinternyt.

Efter årsskiftet begynder bygningen at tage form. Ægteparret har rejst de første vægge.

Fantastisk at se

Således kan de nu få de første fornemmelser for deres fremtidige hus.

- Det er vildt, at det bare var et stykke jord, og nu kan man visualisere sit hjem, siger Cecilie Hother, der suppleres af Thomas Honoré:

- Ja, det er fantastisk at se, hvordan ens tanker bliver realiseret.

- Der er ikke en streg i det hus, vi ikke har tegnet, så at se huset så småt blive til virkelighed er en kæmpe oplevelse, siger han.

Billedgalleri: Fra hus til jord til vægge 1 af 4 Foto: Privat 2 af 4 Foto: Privat 3 af 4 Foto: Privat 4 af 4 Foto: Privat

Byggeriet er også forbundet med en vis ængstelighed.

- Man håber virkelig, at man har tænkt det godt igennem, siger Thomas Honoré.

Cecilie Hother, der løbende deler opdateringer fra byggearbejdet på sin blog, fortæller, at parret bekymrer sig om lidt forskelligt.

- Nogle af de rum, jeg synes er meget store, synes Thomas er meget små, siger hun.

Tålmodighed

Ikke desto mindre virker parret glade for deres byggeri og føler ikke grund til andet end at se frem til færdiggørelsen.

- Generelt er det meget svært at forstå dimensioner i et halvfærdigt hus, så vi må bare se, hvordan det udvikler sig.

- Men mon ikke det nok skal gå, siger Thomas Honoré.

Cecilie Hother og Thomas Honoré gav knap syv millioner kroner for ejendommen, men tør endnu ikke spå om projektets samlede udgift.

- Det er for tidligt at sige, siger Thomas Honoré.