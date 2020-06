Tv-vært: - Jeg er rigtig, rigtig glad

Fire års uddannelse er slut, og det er en lykkelig Rikke Gøransson, som nu kan kalde sig færdiguddannet psykoterapeut.

- Jeg er rigtig, rigtig glad lige for tiden. Jeg fortsætter med at øve mig og have klienter, og det er bare rigtig spændende, siger hun til Ekstra Bladet.

I TV3-programmet 'Paradise Hotel' står Rikke Gøransson som vært ofte over for deltagere, der går gennem hele det menneskelige følelsesspektrum, og den 34-årige tv- og radiovært har da også mange tanker omkring, hvad uddannelsen skal bruges til i arbejdslivet, fortæller hun.

- Man kan bruge psykoterapeutuddannelsen i alle mulige aspekter, både privat i sit liv, men også til at forstå mennesker og fortælle historier om mennesker på den mest autentiske og ægte måde, så man kommer så tæt på, som man kan, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, man skylder dem, man interviewer og arbejder sammen med, at man erhverver sig nogle redskaber og egenskaber, der gør, at de føler sig i trygge hænder, og man får formidlet en rigtig historie.

Optagelser usikre

Hun ved dog endnu ikke, hvornår de kan komme i gang med optagelserne til 'Paradise Hotel' igen.

- Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde med produktionen i hele Norden, og det er jo bare en maskine, man kan trykke play på, og så kører det igen. Så det er jeg ikke så bange for. Der skal selvfølgelig styr på situationen med covid-19, og så må vi se, hvornår det passer.

- Det er da ærgerligt, hvis vi ikke kommer afsted til efteråret, men så bliver det nok på et andet tidspunkt, siger hun.

Rikke Gøransson har været vært på 'Paradise Hotel' siden sæson fire. Foto: Linda Johansen

Ved siden af jobbet som vært på det populære realityprogram er Rikke Gøransson vært på radiostationerne MTV Radio og NRJ.

I forbindelse med coronakrisen blev det meldt ud, at samtlige af stationernes værter skulle fyres, men i praksis udløb Rikke Gøranssons opsigelsesperiode aldrig, og nu er hun og medværten Kasper Kirkegaard snart tilbage i æteren med programmet 'Breakfast Club' på begge kanaler.

- Det er da lidt specielt, at der ikke er andre end mig og Kasper (Kirkegaard, red.) tilbage nu, men man kan godt mærke, at hjulene stille og roligt er begyndt at køre igen, og jeg er meget glad for, at jeg fortsat skal lave radio - og så endda sammen med Kasper, som er min bedste ven og en dygtig radiovært. Det er den aller-vildeste mulighed at få lov til at lave radio med ham hver dag, siger hun.

Først står den dog på sommerferie med hendes mand, og det glæder hun sig til.

- Lige nu står den mellem Bornholm, Nordjylland eller en tur til Sicilien, hvor vi vil leje et bondehus ude på landet. Så vi må se, hvad det bliver, siger hun.

