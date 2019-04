Tv-vært kritiseres for stiletter: Hvorfor skal hun vralte rundt?

Ugens tv-klumme i Politiken har i den grad fået flere kendte kvinder og mænd op på barrikaderne.

Eller skulle man skrive: Op på stiletterne?

Det er nemlig lige netop vært på 'TV Avisen' Nina Munch-Perrins højhælede fodtøj, der er faldet avisens tv-anmelder for brystet.

I en klumme anklager Rasmus Bech tv-værten for at 'stavre af sted' i 'sylehøje stiletter' og tilføjer, at det ligner, at hun har svært ved at holde balancen.

'Jeg har ikke noget imod høje hæle, slet ikke, de kan være temmelig elegante på rette tid og sted, men hvad er det egentlig, de skal signalere i et nyhedsprogram som TV Avisen? At vi i aften har en kvindelig vært? Hvis vi skulle være i tvivl. At værten er en stærk feminin autoritet? At nyhederne er den rene fest? Eller at værten efter vejrudsigten fløjter afsted til den nærmeste natklubs dansegulv?'

Nina Munch-Perrin på scenen - i stiletter - sammen med Helle Thorning-Schmidt. I 2017 udgav Perrin en bog om Thorning. Foto: Ritzau Scanpix

Han afslutter med at spekulere i, om det mon overhovedet er hendes eget valg at være iført højhælede sko.

'(...) måske er det slet ikke noget, Nina Munch-Perrin selv vælger, men et diktat oppefra.'

Og de betragtninger har altså fået blandt andre flere kendte politikere på Twitter til tastaturet til forsvar for den 43-årige tv-vært.

Politiker undrer sig over - endnu - en anmelder: Hvorfor har du taget så ufatteligt små sko på? Købt i 1950’erne? https://t.co/w5KwS2AS6Y #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) April 7, 2019

Hnmmm nogen gange tror jeg vi ikke bor i et frit, demokratisk land som DK. Jeg mener, hvilken anmelder sidder og glor efter studieværtens sko !?? .. Anmelderen undrer sig over de høje hæle: Er Nina Munch-Perrin https://t.co/1pl8z7lQOi #dkpol #ligestilling #KvindeKendDinPlads — Yildiz Akdogan (@YildizAkdogan) April 7, 2019

Jeg har så svært ved at forstille mig, at nogen kan tvinge Nina Munch-Perrin til nogen form for påklædning, som hun ikke selv har lyst til :-) Helt overordnet er hun bare skide dygtig til sit job, end of story — Ditte Giese (@dittegiese) April 7, 2019

Et slags arbejdsredskab

Selv tager Nina Munch-Perrin den store interesse for hendes person - og måske især hendes fodtøj - temmelig roligt. Hun havde faktisk ikke læst klummen, før Ekstra Bladet tog kontakt til hende.

- Er du blevet påbudt at gå i stiletter på arbejde?

'Absolut nej. Jeg har altså først og fremmest en hæl på, fordi jeg elsker det og har det godt med det. Det hjælper mig faktisk også under udsendelsen med at fastholde en rank holdning, så for mig er det nok en slags arbejdsredskab - ligesom et velsiddende jakkesæt kan være det for andre', skriver hun i en mail.

Nina Munch-Perrin har været vært på TV Avisen siden sidste år. Foto: DR

- Har du svært ved at holde balancen, som skribenten antyder?

'Nej det synes jeg ikke, jeg har. Jeg har 25 års kilometer i benene på høje hæle', slår hun fast og tilføjer, at hun modsat klummeskribenten ikke mener, at hun vakler rundt.

Hun afslutter med en lille servicemeddelelse:

'Ps. Jeg har vagten 18.30 – med stiletter!'

