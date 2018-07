Tv-vært måtte indlægges efter skaldyrsmiddag

Lørdag måtte tv-vært Signe Vadgaard lade sig indlægge på Amager Hospital med madforgiftning.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Det er alligevel alt for varmt udenfor, så ligger lige her med min madforgiftning. Send lige lidt love min vej, merci', skriver Signe Vadgaard.

Til Ekstra Bladet uddyber den 33-årige vært, at hun igen er blevet udskrevet.

'Jeg blev indlagt lørdag morgen efter en hård nat og kom hjem senere samme dag,' skriver hun i en besked.

Men endnu er hun langt fra på toppen.

'Jeg har lige været ved lægen, fordi der ikke er synderlig bedring at spore. Men altså... Det skal jo nok blive fint igen - forhåbentlig snart', tilføjer hun.

Fik krebsehale og kammusling

Signe Vadgaard gætter på, at det er højst sandsynligt er skaldyr, der er grund til, at hun måtte en tur på hospitalet.

'Jeg fik krebsehale og kammusling torsdag aften. Altså bare noget vi havde lavet herhjemme. Fredag morgen havde jeg det skidt. Lægen kan ikke sikkerhed sige, at det er derfor, men det var hans bud', skriver hun.

Selvom der ikke er meget bedring at spore, så anbefaler hendes læge ikke indlæggelse igen.

'Nej, så slemt lader det ikke til at være', skriver hun.

Signe Vadgaard er tv-vært, og hun dækker både Superliga og Premier League på Kanal 5, 6'eren, Canal 9 og Eurosport. Hun var derudover i Sydkorea for at dække OL i Pyeongchang i februar måned i år.

Vadgaard var i en årrække radiovært på DR på radiokanalen P3. Efter 12 år med radio skiftede hun dog arbejdsplads.

- Jeg har været klar til, at det her skifte skulle ske i nogle år. Radio er et fantastisk medie, som jeg elsker at lave, men når man har lavet noget så længe, har man brug for at dygtiggøre sig i noget andet, så det bliver spændende at prøve tv-formatet af, har Signe Vadgaard tidligere sagt til Ekstra Bladet.

