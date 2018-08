TV-vært og FCK-boss jubler: Så meget tjener de på boligsalg

Mette Cornelius og Jes Mortensen afhænder villalejligheden i Hellerup med en gevinst på over to millioner kroner

Man fristes til at tro, at der gik sport i den, da fodboldværten Mette Cornelius og hendes husbond, Jes Mortensen, pressechef i FCK, skulle af med deres villalejlighed i Hellerup nord for hovedstaden.

Parret satte boligen til salg i januar i år for 6.495.000 kroner, og efter blot nogle måneder kunne de give håndslag på en handel med en købspris på 6.250.000.

Det nye skøde, hvor prisen fremgår, er netop tinglyst, og Cornelius er tilfreds med boligsalget.

- Vi havde jo sat prisen en lille smule højt for at have noget at give af, så på den måde er det meget forventeligt, at det endte, som det gjorde, siger hun.

Givtig investering

Mette Cornelius og Jes Mortensen gav lige over fire millioner kroner for villalejligheden, da de købte den i 2014.

Fratrukket udgifter til realkreditlån og istandsættelser af domicilet har de således en fortjeneste på mere end to millioner kroner.

Mette Cornelius og Jes Mortensen har dog ikke geninvesteret i en ny hybel. I stedet har de valgt at flytte ind i en lejet lejlighed på Østerbro.

- Vi har ikke kunnet finde drømmehuset, og så længe vi ikke kan det, gider vi ikke kaste os ud i noget nyt. Så hellere have is i maven og bo i en dejlig lejlighed og se, hvad fremtiden bringer, forklarer hun.

Det var naturligt en lettelse for Mette Cornelius og Jes Mortensen, da de fandt et lejemål på Østerbro med plads til hele familien. Foto: All Over Press

Mette Cornelius er gravid med sit tredje barn og har termin i november.

Derfor var der også en vis stress forbundet med boligsalget, fordi de ikke havde noget at flytte ind i, da de satte huset til salg.

Oprindeligt havde de tænkt sig at købe fast ejendom igen, men det lykkedes ikke parret at finde præcis det, de søgte efter.

- Det var svært at finde det helt rigtige, så da der var halvanden måned tilbage, og vi ikke kunne finde en løsning, blev jeg en smule panikken, selvom der skal meget til. Der kunne jeg godt mærke en deadline nærme sig, fortæller Mette Cornelius.

Sommerhus med have

I 2017 købte den 37-årige Canal 9-vært og Jes Mortensen et 84 kvadratmeter stort sommerhus i Gilleleje for 1,5 million kroner.

Efter parret købte sommerhuset, indså de, at deres have ved villalejligheden i Hellerup var overflødig.

Således har Mette Cornelius og Jes Mortensen også kunnet se dem selv bo i en københavner-lejlighed, netop fordi de har omtrent 1000 grønne udendørs-kvadratmeter at boltre sig på i Nordsjælland.

- Vi fik ikke brugt vores have ved villalejligheden, så jeg tror, at vi vil se tiden an og se, om vi egentlig har behov for at bo i hus, eller om det passer os bedre at bo i lejlighed og så køre i sommerhus lidt oftere, forklarer Mette Cornilius.