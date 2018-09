Tv-vært om nyt job: Mor-politiet kommer efter mig

- Jeg glæder mig helt vildt til at prøve noget nyt. Det bliver mega spændende.

Sådan lyder det fra tv-værten Lisbeth Østergaard, der senere på året bliver vært for et realityprogram for første gang, når hun skal stå i spidsen for 'Love Island'. Det populære format skal prøves af i Danmark, og derfor har man fundet en rutineret værtinde til opgaven.

- Jeg ser det som et klap på skulderen, at de tror på mig til opgaven, det er jeg da mega stolt over. Men min rolle er jo ikke den største i verden, så ja. Hvis det bliver en succes eller ikke, så kan jeg næppe tage æren for nogen af dele, siger Lisbeth Østergaard.

I 'Love Island' er det nemlig mere speakeren, som i den danske udgave bliver komikeren Dan Andersen, der får en fremtræden rolle.

- Har du haft nogle betænkeligheder ved at blive vært for et realityformat?

- Jeg ser ikke mig selv som den kvindelige Jakob Kjeldbjerg, men hvis Kjeldbjerg og Rikke Gøransson kan gøre det uden at få skrammer, så tror jeg også, at jeg kan. Folk må sige, hvad de vil. Det preller af på mig, forklarer Lisbeth Østergaard.

Den kønne værtinde er hoppet i uniformen og letter snart med kurs mod Gran Canaria. Foto: TV3

Mor-politiet kommer

Hun har selv slugt det britiske 'Love Island' og noget af det norske råt, imens hun har været på barsel med sønnen Carlo. Som vært skal hun være meget på Gran Canaria, hvor optagelserne finder sted. Og det forventer tv-værtinden vil blive påtalt på de sociale medier.

- Jeg ved, at mor-politiet kommer efter mig, men jeg kommer til at flyve frem og tilbage. Det kan også være, at familien kommer ned og besøger mig. Nu må vi se, hvordan tingene kommer til at hænge sammen. Ralf(hendes mand, red.) og jeg arbejder på en løsning for at få det hele til at hænge sammen, siger Lisbeth Østergaard.

Som makker får hun, som nævnt, komikeren Dan Andersen, og han glæder sig til at blive det danske svar på skotten Iain Stirling, der varetager rollen som den britiske speaker. Med lune og humor har han skabt sig mange fans.

- Ja, jeg skal finde mig en god københavnsk accent, der kan stå mål med Iains skotske, lyder det veloplagt fra Dan Andersen.

Dan Andersen vil gøre programmet til sit eget. - Det skal være som at sidde sammen i sofaen og diskutere, når man hører mig. Foto: TV3

Stort projekt

Han fortæller, at produktionsselskabet selv henvendte sig for at høre, om han kunne være interesseret. Derefter var han til en test, og den gik så godt, at han fik tilbudt jobbet. Han er helt naturligt spændt på opgaven.

- Men jeg prøver at tænke, at de jo har valgt mig. Jeg må bare gøre det bedste, jeg kan. Mere kan jeg ikke gøre. Jeg går ind til det her med 100 procent, og nu har jeg øvet mig i at være sjov i mange år efterhånden, ligesom jeg tog en tilrettelæggeruddannelse i 2015, så mon ikke det hele kan hjælpe lidt, siger han med et glimt i øjet.

- I komikere er jo dyre i drift. Kan det overhovedet betale sig for dig at rejse væk i syv uger, når du i stedet kunne have taget virksomhedsjobs herhjemme og tjent kassen?

- Det ved jeg ikke, men jeg ser det også som en virkelig, virkelig spændende opgave. For mig er det lidt som et eventyr. Jeg har aldrig prøvet at lave så stort et projekt, så det er svært at gøre op i penge, runder han af.

'Love Island' får dansk tv-premiere 22. oktober.