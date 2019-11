Tv-vært på jobjagt: - Jeg vil mega gerne lave mere

Lisbeth Østergaard har efterhånden haft mange kasketter, og et flot cv tæller værtsroller på 'Go' Morgen Danmark', 'Djævleræs', 'Boligkøb i blinde' og såmænd realityprogrammet 'Love Island'.

Men siden det løb over skærmen for et år siden, har der været stille omkring den 39-årige tv-vært, der i juli kunne fortælle til Her&Nu, at hun og TV3 var gået hvert til sit, og at hun i stedet ville forsøge sig som selvstændig.

Står det til Lisbeth Østergaard har man ikke set det sidste til hende på skærmen.

- Jeg laver noget kreativt content for nogle forskellige firmaer, og så snakker jeg med en masse produktionsselskaber hele tiden. Så må vi se, om det snart bliver til noget, fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende ved gallapremieren på filmen 'Kollision'.

Direkte adspurgt om hun dermed snart vender tilbage til skærmen, blev hun påpasselig.

- Ej, det tør jeg slet ikke sige endnu. Slet, slet ikke.

- Men du er ikke færdig som tv-vært?

- Det bestemmer jeg jo ikke, det kræver, at der er nogen, der ansætter mig, men jeg vil da mega gerne lave mere, sagde hun og understregede, at der også er fordele ved ikke at have en fast kontrakt med en tv-station.

- Det er det fede ved, når man ikke er ansat nogle steder længere, så kan man lave alle mulige forskellige slags jobs, om det så er som konferencier, moderator eller andet. Det kan være alt, og så længe alt kører rundt og hænger sammen, så er alt jo godt. Når børnene er små, er det jo bare virkelig dejligt at have så meget tid.

Senest var Lisbeth Østergaard vært for 'Love Island'. Her ses hun med en af deltagerne, Emilie Thorup Schwabe. Foto: Anthon Unger

Hun vil altså gerne tilbage på skærmen, men hun er ikke meget for at sige, hvilken type program hun går efter.

- Nu skal man passe på, hvad man siger, men jeg tror, jeg går efter noget, der er lidt mere mig. Der er jo ikke noget af det, jeg laver, som ikke er med rigtige mennesker, men jeg vil gerne lave noget mere familiebaseret.

Der har Lisbeth Østergaard da også masser erfaring at trække på. I maj, sidste år, fødte hun sit og ægtemanden Ralf Christensens andet barn, og da Ekstra Bladet spurgte til det vildeste, hun havde oplevet den seneste uge, måtte hun da også svare i den retning.

- Jeg tror, det er, at mit mindste barn har sovet igennem i fire nætter i træk, sagde hun med et grin.