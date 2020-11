Tv-vært provokerer: Med sprut skal corona fordrives

Den 47-årige tv-vært Peter Ingemann lægger sig med et opslag på Instagram og Facebook i slipstrømmen på Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, der i foråret offentligt erklærede, at covid-19 kunne fikses med en flaske vodka og en tur i sauna.

'Med sprut skal corona fordrives,' lyder overskriften på opslaget, hvor Ingemann poserer i fuldt Underberg- og Fernet Branca-ornat.

- Er du ikke bange for at blive udsat for en shitstorm - at folk føler, du går over stregen og gør grin med både corona og samtidig opfordrer til druk?

- Åh hold nu op, udbryder Peter Ingemann og fortsætter:

- Nej, det er jeg ikke bange for. Man skal da have lov til at lave noget med glimt i øjet.

- Men hvad er det så med dig og Underberg?

- Jamen det er jeg jo vokset op med, siden jeg var 14 år. Det er faktisk noget af en favorit. Der er også Underberg på bordet, når vi traditionen tro holder julefrokost 12. december.

- Så det er dit svar på den traditionelle julesnaps?

- Det kan du godt sige. I øvrigt kan jeg slet ikke lide snaps, siger tv-værten, og bedyrer at hans opslag er skrevet i ganske ædru tilstand.

Peter Ingemann for 'fræk' til Instagram