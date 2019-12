Tv-vært raser: - Det er en skændsel

Julemarkeder er efterhånden blevet en lige så fast del af den danske december som guirlander, kalenderlys og risengrød.

Det er dog ikke alle, der er lige stor fans af den tysk-importerede tradition. Tv-værten Mattias Hundebøll kan eksempelvis godt få armene ned.

- Jeg synes ikke, det er værdigt for hverken København, Odense, Aalborg eller hvilke andre byer, de sikkert også dukker op i, siger han.

- Det virker malplaceret i den smukke, smukke by, som Christian IV planlagde med Kongens Nytorv og Rundetaarn og alt det der. Jeg tror ikke, han havde tænkt, at der skulle sættes sådan nogle barrakker op, så det ligner, vi er i Salzburg. Jeg tror ikke, det var en del af planen.

Se også: Dansk stjerne indlagt: - Jeg var pissenervøs

Specielt går det den 37-årige vært på, at markederne er en udenlandsk tradition, som ikke har meget med dansk jul at gøre.

- Det er en ny tilføjelse til byen, der er kommet de sidste fem-otte år. Det er ikke en gammel dansk tradition, og jeg er sgu ret konservativ med mine juletraditioner. Jeg synes, København er den smukkeste by i verden, især når den er klædt i julelys. Vi formår faktisk at pynte byen op til jul på en måde, der er æstetisk. Lidt ligesom når man tager i Tivoli: Det er jo et fucking eventyrlandskab, man kommer ind i, lyder det fra Mattias Hundebøll.

- Men når man kommer op af metroen ved Kongens Nytorv, så vader man op og får en følelse af, at man står i en by i Østrig. Der er knaldet brune alpehytter op, hvor de sælger islandske sweatre og andre ting, som ikke er dansk jul. De sælger glühwein!

Foruden jobbet som tv-vært er Mattias Hundebøll musiker. Han spillede tidligere med bandet Rock Hard Power Spray, som han også var medstifter af. Foto: Anthon Unger/POLFOTO

Se også: Rasende tv-vært: - Det er et overgreb!

'Mellemeuropæisk karavane'

Mattias Hundebøll undrer sig desuden over, hvordan hele konceptet overhovedet er kommet til Danmark. Han tror nemlig ikke, det er noget, de lokale har sat gang i.

- Man har lidt en følelse af, at det her ikke er noget, der er sat op, fordi man fra kommunens side tænkte, 'lad os lave noget fed dansk julestemning'. Det er sådan en eller anden mellemeuropæisk karavane, der er kommet og har knaldet en masse boder op, siger han.

- Jeg kunne forstå, hvis man lod de lokale klubber og foreninger slå nogle boder op, hvor børnene kunne sælge deres ting, så man ligesom støttede noget dansk foreningskultur eller nogle upcoming danske smykkedesignere, men det er bare sådan et miskmask. Visuelt er det lidt af en skændsel.

- Vi har d'Angleterre, der står og ligner is-slottet fra et H.C. Andersen-eventyr, men så lige nede foran er der en turistfælde af opbankede boder. Man får en følelse af, at det i virkeligheden er lavet til at hive nogle penge ud af nogle turister i stedet for at forskønne den lokale julestemning. Det passer ikke ind i bybilledet.

Se også: Dansk tv-vært er blevet far: Hun smuttede ham ud som en mandel