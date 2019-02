Tv-vært scorer 16 år yngre værtinde

Der er kærlighed i luften mellem de to tv-værter, der har fundet sammen

Den mangeårige TV2-vært Lasse Sjørslev har fundet kærligheden.

Der er tale om DR-værten Josefine Høgh, som er datter af den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh. Det bekræfter hovedpersonen selv på det sociale medie Instagram.

Her skriver den 45-årige vært på blandt andet TV2 News-programmet Besserwisserne:

'Vi springer ud før træerne', skriver Lasse Sjørslev til billedet.

Lasse Sjørslev bekræfter forholdet over for Se og Hør.

Værten på DR Sporten kunne i december 2018 afsløre over for netop Se og Hør, at hun og kæresten gennem mange år var gået fra hinanden.

- Jeg kan bekræfte, at vi ikke længere er kærester, men stadig er rigtig gode venner. Jeg har ikke yderligere kommentarer, sagde Josefine Høgh dengang.

Nu har den 29-årige tv-vært altså fundet kærligheden igen. Lasse Sjørslev har indtil 2016 været kærester med TV2-kollegaen Natasja Crone.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra begge hovedpersoner, men de har ikke svaret på vores henvendelser.

29-årige Josefine Høgh er vært på DR Sporten. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

