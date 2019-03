Tv-vært scorer ny model

Fredag aften foran D'Angleterre i København var kold, men der blev straks markant varmere, da tv-værten Rikke Gøransson ankom med sin unge kavaler. Så hede var parrets blikke til hinanden.

'Paradise Hotel'-værtinden blev naturligt nok spurgt til, hvem hun havde valgt at tage med til Billed-Bladets årlige TV-Guld prisuddeling, hvor årets tv-værter bliver kåret, men det var hun i første omgang ikke meget for at svare på.

- Tør vi, spurgte hun sin date, mens de holdt laaaang øjenkontakt og fnisede internt.

Rikke Gøransson med sin nye fyr til fest på D'Angleterre. Foto: Mogens Flindt

Paradise-babe er blevet single

- Vi har det sjovt, konstaterede hendes date, der er engelsk model og har boet i Danmark i fire et halvt år.

- Er det et nyt par, der springer ud i aften?

- Wauw, svarede den 32-årige Gøransson.

- Ja, vi dater, svarede modellen, der kunne fortælle, at han hedder Tommy Lee - opkaldt efter Mötley Crue-trommeslageren og Pamela Andersons eksmand ved samme navn.

- My dad's a punk, tilføjede han med et grin.

- Det er nyt, indskød Rikke om forholdet og afviste at sætte ord på, hvorfor hun er faldet for den unge mand, der blandt andet har prydet Euromans forside.

Parret bor da heller ikke sammen endnu.

Rikke Gøransson er snart aktuel i endnu en sæson af 'Paradise Hotel'. Ved siden af jobbet som tv-vært studerer hun til psykoterapeut.

Rikke Gøranssons ekskæreste er model og skuespiller Mads Madsen. Foto: Mogens Flindt

Før hun fandt sammen med Tommy Lee, dannede hun i to år par med den 26-årige skuespiller og model Mads Madsen. Han har for nyligt fundet sammen med en tidligere 'Vild med dans'-deltager.