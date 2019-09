Tv-vært siger nej tak til kvinder

- Det ville være at starte på den helt forkerte side i bogen, hvis vi inviterede en kvinde med ind i det her, siger Felix Smith

Bilprogrammet 'Top Gear' har alle dage været et program for drengerøve, lavet af drengerøve og fyldt med ting, som drengerøve formodes at holde af - så som bøvede vittigheder, hygge-mobning og lummer humor, som man kender det fra omklædningsrummet i den lokale sportshal.

Og står det til Felix Smith, der er den ene af de tre danske værter på den danske udgave af det britiske succesprogram, er der ingen grund til at ændre på en opskrift, der har fungeret siden 1977.

På spørgsmålet om, hvorvidt det ville have været mere i tråd med tidsånden, hvis der havde været blot en enkelt kvinde blandt værterne, lyder svaret fra Felix Smith:

- Er der noget 'Top Gear' ikke er, så er det moderne og politisk korrekt. Så det ville være at starte på den helt forkerte side i bogen, hvis vi inviterede en kvinde med ind i det her. Det kommer ikke til at ske. Det er jeg ret sikker på.

Han fortæller desuden, at han selv spillede en ganske stor rolle i forhold til at score den eftertragtede værtstjans.

- Da jeg hørte rygtet om, at programmet skulle laves på dansk, ringede jeg selv op og sagde: 'Det her job skal jeg have!' Så jeg har næsten hyret mig selv. Jeg sagde ganske enkelt: 'Prøv lige at høre her. Det her vil jeg gerne hugge min venstre arm af for'. Heldigvis sagde de ja.

- Er det ikke en ret dårlig strategi i forhold til en lønforhandling?

- Det kan man sige, men jeg får muligheden for at køre rundt i nogle af de biler, jeg har drømt om at køre i hele mit liv. Så det her er i hvert fald det eneste job, jeg nogensinde har taget, der ikke kommer til at handle om penge.

- Jeg kan allerede mærke, at vi er ret konkurrencelystne alle tre, siger Felix Smith om sig selv og sine to værtskollegaer - skuespilleren Dar Salim og den tidligere racerkører Jesper Carlsen. Foto: Krestine Havemann / Discovery Networks Danmark

- I har nogle ret store sko at fylde. Er du nervøs for at kunne leve op til dine forgængere?

- Vi kommer aldrig nogensinde til at kunne lave det på samme måde som i det engelske, hvor de skal servicere 350 millioner seere. Det får vi nok ikke budgetter til, men vi kan dykke ned i DNA'et og lave de ting, der fungerer og er sjove. Men vi kommer nok ikke til at køre på tværs af Antarktis eller køre igennem hele Afrika.

- De britiske værter har gennem årene været ude for talrige alvorlige uheld. Hvilke tanker har du gjort dig om det risikable i at lave den her form for tv?

- Jeg har skrevet under på en meget, meget, meget lang forsikringspolice, så jeg tænker, at vi er dækket godt ind. Jeg har jo også set programmet i mange år, og der er altid en risiko for, at man kan komme til skade, men det må man jo tage med, når man får lov til at lave verdens fedeste bilprogram.

- I Storbritannien er værterne ofte blevet beskyldt for at gå over stregen i deres udtalelser. Hvad kan vi forvente af jer?

- Vi har fået rimeligt frit slag, men det er klart, at der er ikke nogen af os, der er identiske med de tre britiske værter. Vi er os selv, men der er ikke lagt nogen ramme ned over programmet om, at det skal være politisk korrekt. Der er fri leg, og så må vi se, hvordan det udvikler sig.

Optagelserne er i fuld gang, og ’Top Gear – Danmark ’ vil efter planen ramme skærmen på Kanal 5 i foråret 2020.