Tv-vært skal under kniven

DR-værten Tina Müller skal snart opereres.

Det fortalte hun til den fremmødte presse på Smukfest i sidste uge, hvor hun deltog i konkurrencen Smukbold.

Af samme årsag havde hun støttebind om sit knæ under den traditionsrige håndboldturnering på campingområdet Kærligheden.

- Det er min menisk. Den skal opereres i løbet af efteråret, fortalte hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er bare blevet rigtig gammel, fortsatte hun med et grin og forklarede, hvad der egentlig var sket med hende:

- Ej, jeg har slidt hul på brusken i mine knæ, og derfor har jeg gået forkert, og det har skabt problemer.

Tina Müller til Smukbold. Foto: Aleksander Klug

Hvornår præcis, DR-værten skal opereres, ved hun endnu ikke.

- Jeg ved det ikke. Jeg skal lige have aftalt de nærmere detaljer med min kirurg, fortalte hun og understregede, at hun kommer til at passe sine værtsjob på DR planmæssigt trods operationen.

