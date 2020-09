Tv-vært skynder sig hjem: Skal være far

2021 bliver i sandhed et begivenhedsrigt år for tv-vært og kommentator Rasmus Staghøj.

Han skal nemlig både giftes med Kathrine Hughes og være far til parrets første barn.

Det deler han på sin Instagram med et fint billede af sin forlovede, der viser maven frem.

'Efter tre uger i Frankrig glæder jeg mig til at komme hjem. Hjem til dem begge to', skriver han og afslutter opslaget med at proklamere, at 2021 bliver et helt særligt år.

Ekstra Bladet fanger Rasmus Staghøj i lufthavnen på vej hjem fra Frankrig.

- Vi er glade og lykkelige, nu har vi jo haft nogle måneder til at vænne os til det. Og ja, det bliver en lille dreng, fortæller han.

Skal han så opkaldes efter en cykelrytter?

- Nej, det skal han altså ikke, lyder det med et grin fra Rasmus,

Rasmus Staghøj glæder sig nu til at komme hjem til kæresten, så de kan være sammen om graviditeten.

- Der er jo ingen af os, der har prøvet det her før, og det var da også lidt ekstra svært at tage i lufthavnen for en måned siden, men nu glæder jeg mig til at komme hjem og se, hvor stor maven er blevet.

Rasmus har igen i år dækket Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Bryllup og baby

Tv-værten, der er bedst kendt for sin rolle under Tour de France, kunne for nyligt afsløre, at parret også var blevet forlovet.

Rasmus Staghøj har ellers normalt enormt travlt i sommermånederne med at dække cykling, men grundet corona er den danske sommer i år brugt mere sammen med kæresten Katrine, som han har været sammen med i to år.

Til Ekstra Bladet fortalte Rasmus Staghøj, at han netop i år har udnyttet tiden derhjemme ekstra godt.

- Ja, jeg friede jo egentlig på hendes fødselsdag, som er den tredje juli. Der plejer jeg normalt at være væk, så man kan sige, at jeg har brugt tiden herhjemme fornuftigt i år.

Rasmus har igen i år dækket Tour de France, som han netop er på vej hjem fra.