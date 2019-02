Tv-vært slår fast: Det bli'r lummert og beskidt

Gik du og troede, at keramik var noget for ældre kvinder eller folkeskoleelever, ja, så kunne du nærmest ikke tage mere fejl.

I hvert fald ikke hvis man spørger skuespilleren Pelle Emil Hebsgaard, der er i gang med optagelserne til 'Keramik-kampen', der er en slags 'Den store bagedyst' - bare med ler i stedet for dej.

- Jeg har fået lov at være kæk, lummer og beskidt - alt, hvad jeg godt kan lide, fortalte den 30-årige Hebsgaard til Ekstra Bladet, der mødte ham og fruen, Claudia Rex, til premieren på 'Green Book' i Grand tirsdag aften.

- Det er skidesjovt, tilføjede han om jobbet, der er hans første som tv-vært.

- Det bliver TV2 rigtig glad for, indskød Claudia Rex med et grin.

Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex til premieren på 'Green Book'. Foto: Mogens Flindt

Se også: Efter få måneder sammen: Dansk kendispar er blevet gift

Beskidte hænder

'Keramik-kampen' er baseret på BBC-programmet 'The Great Pottery Throw Down', der tidligere er blevet vist på TV2 under navnet 'Den store pottedyst'.

Men nu er der altså en dansk udgave på vej, der forventes at få premiere 1. maj.

- Skal du have hænderne beskidte?

- Ja, men ikke så meget.

- Kan du dreje en flot vase - som man siger ...?

- Nej, slet ikke. Men jeg har det sjovt med det, forsikrede han.

Pelle Emil Hebsgaard er ellers mest kendt som musicalskuespiller og har medvirket i blandt andet 'Seebach' og 'Aladdin'.

Han og Claudia Rex stod frem som par i maj 2017, da de havde mødt hinanden gennem fælles bekendte.

- Men hun lander bare lige foran mig, og så slår alting gnister. Alle tandhjul siger bare dikke-dikke-dik. Så vi er meget, meget glade, fortalte han til Ekstra Bladet efter få uger med Rex.

Se også: Efter bare få måneder med kæresten: Claudia Rex forlovet

Claudia Rex over for Simon Jul i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Blot et halvt år efter blev parret da også forlovet, og i sommer sagde de ja til hinanden i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød.

Claudia Rex har efter karrieren som danser i blandt andet 'Vild med dans' kastet sig over radio. Hun er til daglig vært på Radio 100, men også hun har mere tv på bedding.

- Vi sidder og skriver på nogle forskellige programmer med mig som vært. Nogle faktuelle programmer, siger hun hemmelighedsfuldt.