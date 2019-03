Tv-vært slår fast: - Jeg gider ikke have en kæreste

Nyhedsværten Cecilie Beck nøjedes med at have en god ven med til prisuddeling

Cecilie Beck var blandt de fem nominerede til Årets kvindelige nyhedsvært i Billed-Bladets årlige TV-Guld prisuddeling, der fandt sted fredag aften på Hotel D'Angleterre i København.

Med på den røde løber havde den 48-årige Beck en flot, høj mand, der straks satte tanker i gang. Tidligere på aftenen havde Rikke Gøransson sprunget ud med en ny kæreste, så det kunne jo være, at her var tale om alle gode gange to.

Men nej.

- Det er min fantastiske ven Ruben, som jeg har været venner med i 15 år, slog Beck fast over for Ekstra Bladet.

- Jeg tænkte: 'Nu vil jeg simpelthen have en kavaler med til denne her fest'. Som den evige single gad jeg ikke komme alene igen, tilføjede hun om sin beslutning.

Cecilie Beck blev skilt fra kollegaen Rasmus Tantholt i 2016. Parret blev gift i Thailand i november 2010 efter tre år som kærester. Hun har to store piger fra sin første eksmand.

Cecilie Beck valgte forårsfarven gul til Guld-fest. Foto: Mogens Flindt

Og der var ikke andre, du overvejede at tage med?

- Der var kun Ruben i mine tanker, lød det fra Cecilie Beck, der selv mener, at hun efterhånden har gjort sig fortjent til titlen som 'evighedssingle'.

- Nu har det stået på i tre år ellers sådan noget, så evighedsstemplet er ved at være plantet. Det kunne være, jeg skulle få en tatovering, overvejede hun med et grin.

- Gør du noget for at ændre på din singlestatus?

- Ikke en skid. Jeg gider ikke have en kæreste!

Cecilie Beck havde i øvrigt valgt gul til aftenens prisfest - præcis som mange af hendes kolleger.

